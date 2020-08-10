為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    黎智英被捕 香港蘋果：無畏無懼一定撐下去

    壹傳媒創辦人黎智英（見圖）上午被香港警方逮捕，香港蘋果日報晚發表聲明，對港警此舉「極度憤怒」及「最強烈譴責」，強調蘋果員工必定「無畏無懼，繼續在打壓中以真相說亮話」，且「一定撐下去」。（彭博）

    壹傳媒創辦人黎智英（見圖）上午被香港警方逮捕，香港蘋果日報晚發表聲明，對港警此舉「極度憤怒」及「最強烈譴責」，強調蘋果員工必定「無畏無懼，繼續在打壓中以真相說亮話」，且「一定撐下去」。（彭博）

    2020-08-10 22:11:42

    〔中央社〕壹傳媒創辦人黎智英上午遭警方逮捕後，香港蘋果日報晚發表聲明，對港警此舉「極度憤怒」及「最強烈譴責」。而蘋果員工必定「無畏無懼，繼續在打壓中以真相說亮話」，且「一定撐下去」。

    這項聲明指出，黎智英及壹傳媒集團多名高層人員被港警以「港區國安法」及其他罪行為由拘捕，數以百計員警到蘋果日報大樓封鎖搜查，企圖以威嚇手段侵害新聞自由，製造白色恐怖，蘋果日報「感到極度憤怒，並予以最強烈譴責」。

    聲明指控，香港警隊屢稱依法辦事，但公然違規濫權，包括無視法庭搜查令限制，肆無忌憚翻閱新聞採訪材料、限制編採人員活動和履行採訪職務，阻撓新聞機構正常運作。

    聲明強調，面對港警此等不合法、不合理的橫蠻行徑，蘋果日報所有人「定必以無畏無懼的態度，繼續在打壓中，以真相說亮話」。

    這項聲明說，「港區國安法」聲稱香港居民享有言論、新聞、出版自由。但港警種種行徑，已向香港及國際社會「作了一次反面示範」。搜查新聞機構嚴重衝擊新聞自由，為文明社會所不容。政權以為滋擾及威嚇便能令蘋果噤聲，欲將一個國際城市逼退至「第三世界、極權社會」水平。

    聲明最後提到，香港新聞自由岌岌可危，現在更被推至懸崖邊緣。面對危急關頭，蘋果日報所有人「必定緊守崗位，捍衛新聞自由」。正如蘋果日報社長張劍虹所言，「蘋果一定撐下去」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「港版國安法」漏夜抓人！冠煽惑分裂罪名 周庭今晚被捕
    2020-08-10 22:19

    「港版國安法」漏夜抓人！冠煽惑分裂罪名 周庭今晚被捕
    23歲戰友李宗澤也被捕！ 黃之鋒：我只有留守抵抗的路
    2020-08-10 21:21

    23歲戰友李宗澤也被捕！ 黃之鋒：我只有留守抵抗的路
    克萊亞秋冬大秀 為愛慈善拍賣

    克萊亞秋冬大秀 為愛慈善拍賣
    黎智英被捕港人爆買股支持 壹傳媒股價不跌反大漲3倍
    2020-08-10 21:15

    黎智英被捕港人爆買股支持 壹傳媒股價不跌反大漲3倍
    逮黎智英與壹傳媒高層 中國外交部力挺港府：依法行動
    2020-08-10 19:21

    逮黎智英與壹傳媒高層 中國外交部力挺港府：依法行動
    黎智英被押回壹傳媒總部 《蘋果》：港警未持搜索票搜索大樓
    2020-08-10 12:02

    黎智英被押回壹傳媒總部 《蘋果》：港警未持搜索票搜索大樓
    國際今日熱門
    2020-08-09 23:37

    貝魯特大爆炸 英國承諾再提供2000萬英鎊救災

    2020-08-09 23:40

    武漢肺炎》沙國將測試中國康希諾疫苗 受試者達5000人

    2020-08-09 23:43

    森喜朗產地直送日本特色伴手禮 蔡英文臉書雙語致謝

    2020-08-09 23:57

    巴基斯坦連三日大雨洪災 全國至少50人喪生

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播