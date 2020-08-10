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    6公民在尼日遇襲身亡 馬克宏：反恐戰鬥將繼續

    8名人道工作者9日在尼日首都尼阿美（Niamey）外約60公里處的村莊被殺害，其中6名為法國公民，另外2名為尼日籍。對此，法國反恐主義檢察官辦公室（PNAT）開始調查。圖為觀光車在攻擊事件中被武裝人士焚毀。（法新社）

    8名人道工作者9日在尼日首都尼阿美（Niamey）外約60公里處的村莊被殺害，其中6名為法國公民，另外2名為尼日籍。對此，法國反恐主義檢察官辦公室（PNAT）開始調查。圖為觀光車在攻擊事件中被武裝人士焚毀。（法新社）

    2020-08-10 23:57:09

    〔即時新聞／綜合報導〕8名人道工作者9日在尼日首都尼阿美（Niamey）外約60公里處的村莊被殺害，其中6人為法國公民，另外2名為尼日籍。對此，法國反恐主義檢察官辦公室（PNAT）已展開調查。

    綜合外媒報導，法國反恐主義檢察官辦公室10日宣布，對尼日人道工作者遇襲事件展開調查，並表示此案件為「與恐怖份子企業有關的暗殺事件」。案件目前已委託給法國情報機構對內安全總局 （DGSI），和法國警方的反恐單位反恐怖主義分局（SDAT）共同處理。目前為止，還沒有任何組織承認攻擊。

    6名法籍人道工作者受僱於技術合作與發展機構（ACTED），同行的當地司機和一名嚮導也被殺害。襲擊發生在尼日庫雷鎮（Kouré）以東6公里，消息人士闡述當時狀況：「大多數受害者皆被槍殺，一名設法逃脫的婦女被逮到然後被割喉。現場找到了一個清空的彈藥匣。」

    法國總統馬克宏向受害家屬致哀，並在推特向尼日總統伊素福（Mahamadou Issoufou）推文說：「我向尼日人民致上哀悼，親愛的伊素福。我們兩國受到了打擊，但我們打擊武裝恐怖組織的決心不會改變。戰鬥還要繼續。」馬克宏明（11）日將主持國防委員會，整理這次襲擊的最新消息。

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