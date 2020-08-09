再斥中共打壓自由 龐皮歐警告：制裁不會只有一次！

美國國務卿龐皮歐（見圖）8日在推特發文，警告中國制裁行動不會只有一次。（法新社）

2020-08-09 23:32:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府7日宣布制裁包括港首林鄭月娥在內的中港官員11人，國務院同一天也發布聲明，強調港版國安法美其名是保衛香港安全、實為打壓香港民主的工具，香港當局行為另人無法接受。國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）台灣時間昨晚（8日）又在推特上放話，警告中國「制裁行動不會只有這一次」！

美國國務院7日發表聲明表示，受制裁的中港官員被認定威脅香港和平、安全、穩定、自治，這些人在負責或參與制定、實施香港國安法扮演重要角色。而龐皮歐也在推特上強調，香港人民遭受中共壓迫時，美國不會袖手旁觀。

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龐皮歐在美東時間8日早上11點07分（台灣時間8日晚間11點07分）再推文，指出全世界都已經看到中共是如何控制人民，包括通緝香港那些為民主自由抗爭的人、在新疆打壓少數族群等等。他警告中國，「制裁行動不會只有這一次（These actions aren't one-offs）」！

The world has witnessed more examples of the Chinese Communist Party's efforts to coerce and control its citizens including the arrests of pro-democracy activists in Hong Kong and the control Muslim minorities in Xinjiang. These actions aren't one-offs. pic.twitter.com/s77vLrJ66w — Secretary Pompeo （@SecPompeo） August 8, 2020

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