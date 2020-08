再斥中共打壓自由 龐皮歐警告：制裁不會只有一次！

2020-08-09 23:32:58

〔即時新聞/綜合報導〕美國政府7日宣布制裁包括港首林鄭月娥在內的中港官員11人,國務院同一天也發布聲明,強調港版國安法美其名是保衛香港安全、實為打壓香港民主的工具,香港當局行為另人無法接受。國務卿龐皮歐(Mike Pompeo)台灣時間昨晚(8日)又在推特上放話,警告中國「制裁行動不會只有這一次」!

美國國務院7日發表聲明表示,受制裁的中港官員被認定威脅香港和平、安全、穩定、自治,這些人在負責或參與制定、實施香港國安法扮演重要角色。而龐皮歐也在推特上強調,香港人民遭受中共壓迫時,美國不會袖手旁觀。

龐皮歐在美東時間8日早上11點07分(台灣時間8日晚間11點07分)再推文,指出全世界都已經看到中共是如何控制人民,包括通緝香港那些為民主自由抗爭的人、在新疆打壓少數族群等等。他警告中國,「制裁行動不會只有這一次(These actions aren't one-offs)」!

The world has witnessed more examples of the Chinese Communist Party's efforts to coerce and control its citizens including the arrests of pro-democracy activists in Hong Kong and the control Muslim minorities in Xinjiang. These actions aren't one-offs. pic.twitter.com/s77vLrJ66w