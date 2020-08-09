是否禁止企業與侵犯人權者交易 瑞士將在11月公投決定

近期瑞士公民發起一項公投，決定是否限制瑞士的公司行號與侵犯人權者作生意，若這個將在11月舉行的公投通過，可能大大影響有中國業務的瑞士金融業。圖為瑞銀、瑞信的商標。（路透）

2020-08-09 23:23:26

〔即時新聞／綜合報導〕針對中國在香港強制實施《港版國安法》，引起國際社會的撻伐，瑞士外長卡西斯（Ignazio Cassis）日前更強調，若中國中止香港的一國兩制，「瑞士的眾多企業將受到影響」；近期瑞士公民更發起一項公投，決定是否限制瑞士的公司行號與侵犯人權者作生意，若這個將在11月舉行的公投通過，可能大大影響有中國業務的瑞士金融業。

綜合外媒報導，瑞士外交部長卡西斯接受媒體採訪時表示，在與中國建交的70年間，瑞士成功打造一個謹慎與具建設性的關係，「先跟中國重建經濟紐帶，之後再談人權」，法治與人權一直是雙方對話的一部分，「但中國已經改變了」；他也強調，若中國中止香港的一國兩制，也會對目前在香港投資的許多瑞士企業造成影響。

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瑞士所有國際性金融機構在香港都有業務，包括瑞銀（UBS）、瑞信（Credit Suisse）、寶盛（Julius Baer）、百達（Pictet）及隆奧（Lombard Odier），其中瑞銀與瑞信更受惠於中國金融開放政策，但受到《港版國安法》限制，這些公司也必須進行審核，以拒絕與可能抵抗中國法律的客戶往來。

除了瑞士政府對中國的外交政策從中立逐漸轉為強硬外，瑞士民間也發起一項公投，要求瑞士的公司行號必須避免與侵犯人權者有業務往來，範圍可能也包括香港，若公投在11月時得以通過，將嚴重影響瑞士金融業在中國的業務，「因為它們涉嫌助長侵犯人權的行為」。

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