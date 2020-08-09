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    印度禁採買101項軍火 將致力於國防需求自給自足

    印度國防部長辛格表示，未來將推動印度國防自給自足的能力。（美聯社）

    印度國防部長辛格表示，未來將推動印度國防自給自足的能力。（美聯社）

    2020-08-09 20:53:07

    〔即時新聞／綜合報導〕儘管川普曾在今年2月出訪印度時，要求印度政府向美方購買價值超過30億美元（約合新台幣884億）的軍事裝備，但印度國防部長辛格 （Rajnath Singh ）卻於今（9）日宣布，印度未來將不再向外國採買共101種軍事裝備，印度此後將致力促進自身國防工業，以達到國防生產本土化的目標。

    《美聯社》報導，辛格在推特上表示，印度已準備好推動印度總理莫迪（Modi）提倡的「印度自力更生計畫」（Atmanirbhar Bharat），國防部將在預定時間點過後，宣布禁止101種軍事裝備進口，以促進印度國防自給自足的能力；辛格的另一則推文內容則說明，印度計畫在4年內逐步實施該禁運政策。

    而根據印度國防部的一份聲明指出，101種軍事裝備包括各式突擊步槍、火砲、運輸機以及輕型戰鬥直升機等。

    印度曾在5月時宣布，全球所有的軍火商公司可以不經由印度政府批准，就將其在印度的國防產業投資持股比例，從49％增加至74％。印度希望能透過這項措施吸引各國的頂尖軍火商在印度建立生產基地。

    據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的全球軍費支出報告，印度去年在國防與軍事方面的支出高達711億美元（約合2.09兆新台幣）。

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