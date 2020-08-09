貝魯特爆炸158死6千傷 荷蘭大使夫人死、大使生死未明

荷蘭駐黎巴嫩大使夫人遭到貝魯特爆炸波及，於昨（8日）傷重不治身亡。（圖擷取自荷蘭外交部官網）

2020-08-09 12:28:19

〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩首都貝魯特港區上週二（4日）發生大爆炸，當局指迄今已造成158喪命，估計至少6000人受傷。根據外電報導，荷蘭駐黎巴嫩大使華特曼斯（Jan Waltmans）的夫人海德薇（Hedwig Waltmans-Molier）也遭到爆炸波及，於昨（8日）傷重不治身亡，終年55歲。另外5名荷蘭大使館傷者則未透露身分，也不清楚其中是否有荷蘭大使本人。

綜合外電報導，海德薇和華特曼斯上週剛結束度假回到官邸，當時海德薇就站在丈夫旁邊的客廳裡，突然遭到爆炸波及，當場身負重傷，緊急送醫治療，並於4天後傷重不治身亡，終年55歲。據悉，海德薇是貝魯特爆炸案中，首例荷蘭國籍死亡案例，大使館另有5名未透露身分的傷者，不清楚其中是否有荷蘭大使本人。

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報導提到，海德薇與華特曼斯已結褵38年，育有2名子女，兩人都為政府部門工作，經常被派往國外執行各種具有挑戰性的任務，荷蘭外交部表示，他們對於海德薇之死深感悲痛，也向她的丈夫、孩子、其他家人表達同情，並祝願他們擁有力量度過傷痛，「外交人員經常遭遇艱困、危險的情況，就如發生在海德薇身上的憾事一般。海德薇廣受同事們的愛戴，大家都非常想念她，她的逝去是外交部和國家的損失」。

Met grote verslagenheid melden wij het overlijden van onze collega Hedwig Waltmans-Molier bij de explosie in Beiroet. Ministers Blok en Kaag hebben de familie gecondoleerd met dit zware verlies.



Het persbericht en condoleanceregister vindt u hier: https://t.co/EMKBniv7Pe — Ministerie van Buitenlandse Zaken （@MinBZ） August 8, 2020

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