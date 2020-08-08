貝魯特大爆炸 荷蘭駐黎巴嫩大使夫人傷重不治

荷蘭駐黎巴嫩大使華特曼斯（Jan Waltmans）的夫人赫德維格（Hedwig Waltmans-Molier，55歲），在貝魯特大爆炸時在家中被炸傷，今天不幸身亡。（圖擷自荷蘭政府官網）

2020-08-09 00:54:46

〔中央社〕荷蘭駐黎巴嫩大使夫人赫德維格在貝魯特大爆炸事件中身亡，荷蘭外交部今天說明，她被炸傷後傷重不治，這起不幸事件是荷蘭的國家損失，向家屬表示深切哀悼。

荷蘭外交部今天在官方推特發文表示，55歲的赫德維格（Hedwig Waltmans-Molier）是荷蘭駐黎巴嫩大使華特曼斯（Jan Waltmans）的夫人，上週2人度假後回到黎巴嫩。發生大爆炸時，她在家中被炸傷，今天不幸身亡。

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文中指出，這起不幸事件令人深感難過，赫德維格逝世是外交部和國家損失。對她的丈夫、孩子和其他家屬表示深切哀悼。

在貝魯特大爆炸事件中，荷蘭大使館受創不小，荷蘭外交部長卜洛克（Stef Blok）當天表示，大使館有5名同事受傷，對此深感難過。

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）港區4日發生大爆炸，迄今已奪走150多條人命，造成5000人受傷，仍有超過60人下落不明。調查人員正在查明貝魯特港倉庫爆炸，是否因疏忽、意外或疑似外力介入所引發。

繼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）6日前往貝魯特，成為首個在災後造訪當地的世界領袖。今天歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）也趕抵現場感謝救難團隊，並與黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）等人會面，除強調歐盟全力協助救災，另呼籲黎巴嫩進行政治改革創造更美好的未來。

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