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    泰國警方逮捕2社運領袖 示威者抗議要求放人

    示威群眾聚集在曼谷，要求當局釋放被逮捕的社運人士。（法新社）

    示威群眾聚集在曼谷，要求當局釋放被逮捕的社運人士。（法新社）

    2020-08-08 16:57:51

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國民眾自7月爆發多場反政府示威，泰國警方昨（7）日逮捕學生領袖和一名人權律師，大批示威者隨後聚集在曼谷法院前，要求釋放社運領導人，強調當局放人前不會離開，並誓言將升級首都的抗議行動。

    綜合外媒報導，泰國35歲的人權律師安農（Anon Nampa）和學生領袖帕努彭（Panupong Jadnok）自7月18日示威以來，領導泰國各地的示威，兩人被指控煽動叛亂，並違反疫情期間頒布的緊急法，7日遭到警方逮捕。

    安農曾在3日的抗議活動中，要求改革泰國的君主制。根據泰國法律，「冒犯君主」最高可判處15年徒刑，各界擔憂安農是因為評論王室而遭逮捕，警方則否認安農涉及冒犯君主，強調是因7月18日的示威行動逮捕。

    泰國人權律師團體（Thai Lawyers for Human Rights）也在7日晚間發布推文，安農強調，示威者不該浪費時間要求法院釋放自己，而是將時間用於爭取相關的權益，繼續抗議。

    泰國自7月爆發大規模學運，示威者要求解散國會、修正軍方制定的憲法並評指對評論政府者的騷擾，也是自2014年泰國政變以來，最大規模的示威，示威者也號召在16日再次舉行大規模抗議活動。

    學生領袖帕努彭因涉及煽動叛亂等罪，7日遭到警方逮捕。（歐新社）

    學生領袖帕努彭因涉及煽動叛亂等罪，7日遭到警方逮捕。（歐新社）

    人權律師安農因涉及煽動叛亂等罪，7日遭到警方逮捕。（歐新社）

    人權律師安農因涉及煽動叛亂等罪，7日遭到警方逮捕。（歐新社）

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