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    大外宣踢到鐵板 紐約時報悄悄撤下中共業配文

    中共喉舌「中國日報」多年來付費在美國媒體刊登帶有宣傳性質的文章，引起美國國會議員關切後，紐約時報已默默刪除網站上數以百計的中共宣傳業配文。（法新社）

    中共喉舌「中國日報」多年來付費在美國媒體刊登帶有宣傳性質的文章，引起美國國會議員關切後，紐約時報已默默刪除網站上數以百計的中共宣傳業配文。（法新社）

    2020-08-07 14:17:14

    〔中央社〕中共喉舌「中國日報」多年來付費在美國媒體刊登帶有宣傳性質的文章，引起美國國會議員關切後，紐約時報已默默刪除網站上數以百計的中共宣傳業配文。

    「華盛頓自由燈塔」（Washington Free Beacon）報導，紐時發言人表示，此舉反映紐時今年初停止接受國營媒體刊登品牌置入內容（branded content）廣告的決定，包括「中國日報」（China Daily）。

    「中國日報」為中共中央宣傳部主辦的英文報紙，被美國部分政壇人士視為中國政府「大外宣」的重要管道。

    報導指出，紐時過去10年刊登超過200則宣傳性質文章，部分業配文企圖掩飾中國侵害人權的行徑。2019年一則影音廣告為宣傳新疆地區觀光，將受壓迫的維吾爾族人描繪成中共統治下心滿意足的人民。

    除紐時外，「中國日報」這段期間也向多家美國主流媒體買下業配欄位，用來向不知情的美國民眾散布中國政治宣傳訊息。

    致力遏阻中國在美國發動宣傳戰的聯邦眾議員班克斯（Jim Banks）稱讚紐時與「中國日報」切斷關係。

    班克斯說：「紐時曾對中共在新疆與全球各地的暴行做出精湛且詳盡的報導，這些報導終於在紐時內部產生效果，讓紐時不再支持隱瞞中共暴行的作為。我希望其他媒體跟進，開始將美國價值置於共產黨賄賂之上。」

    「華盛頓自由燈塔」揭發「中國日報」未遵循聯邦規定揭露與美國媒體界的關係後，班克斯與其他34名共和黨國會議員今年2月要求司法部發動調查。「中國日報」隨後應要求申報2016年以來在美國的活動資料，與美國多家媒體的金錢往來攤在陽光下。

    申報文件顯示，華盛頓郵報與華爾街日報每月各收取逾10萬美元，在紙本刊登中國宣傳性質文章。紐時2018年收取5萬美元在網站上置入業配文，「中國日報」在紐時紙本下廣告砸的錢可能更多。

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