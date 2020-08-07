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    貝魯特大爆炸》網傳飛彈擊中引爆 原始真實影片曝光

    飛彈擊中貝魯特港口導致大爆炸的影片被證實經過後製而成。（擷取自YouTube）

    飛彈擊中貝魯特港口導致大爆炸的影片被證實經過後製而成。（擷取自YouTube）

    2020-08-07 11:15:34

    〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩首都貝魯特市貝魯特港4日晚間因存放港口6年的2750噸硝酸銨引爆，釀至少157人死亡、逾5000人受傷，事件中不少目擊者錄下爆炸過程，其中數段不同角度的影片捕捉到爆炸前一刻有飛彈擊中地面的畫面，也有人聲稱目擊飛彈，陰謀論因此而起，不過原始影片持有者陸續將畫面PO網，直斥前述影片「後製造假」。

    根據《CNN》報導，網上流傳一段畫面中出現「飛彈擊中並引爆」的貝魯特爆炸影片，原始拍攝者正是《CNN》阿拉伯社交媒體製作人梅赫特夫（Mehsen Mekhtfe），事發當時他正在港邊散步，遭遇第一波爆炸後便拿出手機拍下影片並上傳個人臉書，沒想到影片卻被有心人擷取並後製加上飛彈的影像。

    梅赫特夫表示，他至今仍持有原始影片，畫面中不存在包括飛彈在內的任何攻擊性武器，強調含有飛彈的影片都是後製造假而成，他補充說，「事發當時沒有看到任何飛彈，也沒有發現任何飛機或無人機出現在當地上空」。

    報導指出，這些經後製的偽造影片目前已在各大社交平台上散播，雖主流社群媒體官方已陸續介入刪除，不過在網路時代任何被上傳的影片都不可能被完全禁止流通，最終仍將影響部分受眾。

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