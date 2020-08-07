美國解除全球4級旅遊警示 台灣被列為極低風險地區

美國務院解除全球旅遊4級警示。（路透）

2020-08-07 07:18:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國務院在3月19日全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大爆發時發出全球旅遊警示，如今過了4個多月，儘管疫情仍存在許多不確定因素，美國務院仍決定解除全球旅遊警示，恢復對各國發出旅遊建議，台灣被列為極低風險感染國家。

綜合外媒報導，國務院表示，鑑於部分國家的健康、安全情況有所提升，其他國家則有潛在惡化可能，國務院決定實施原先的4級警示系統，針對各國發出旅行建議，藉此提供旅客們各項旅行細節及現行措施，方便他們做出決定。

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國務院說，「恢復原先的警示系統，能夠提供美國公民有關各個國家現況的細節資訊，但由於疫情的發展仍難以預測，我們會持續建議民眾在出國時保持警戒。」

根據「美國疾病管制暨預防中心」 （US Centers for Disease Control and Prevention）網站資訊顯示，每個國家被劃分為五類，嚴重性由高而低為：

等級三：疫情高風險地區－中國、巴西、日本、義大利等。

等級三：無疫情數據，風險未知－北韓、索羅門群島、帛琉等。

等級二：疫情中度風險地區－無。

等級一：疫情低風險地區－斐濟、泰國、紐西蘭等。

無旅遊警示：風險極低地區－台灣、汶萊、澳門等。

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