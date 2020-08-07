為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國解除全球4級旅遊警示 台灣被列為極低風險地區

    美國務院解除全球旅遊4級警示。（路透）

    美國務院解除全球旅遊4級警示。（路透）

    2020-08-07 07:18:57

    〔即時新聞／綜合報導〕美國務院在3月19日全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大爆發時發出全球旅遊警示，如今過了4個多月，儘管疫情仍存在許多不確定因素，美國務院仍決定解除全球旅遊警示，恢復對各國發出旅遊建議，台灣被列為極低風險感染國家。

    綜合外媒報導，國務院表示，鑑於部分國家的健康、安全情況有所提升，其他國家則有潛在惡化可能，國務院決定實施原先的4級警示系統，針對各國發出旅行建議，藉此提供旅客們各項旅行細節及現行措施，方便他們做出決定。

    國務院說，「恢復原先的警示系統，能夠提供美國公民有關各個國家現況的細節資訊，但由於疫情的發展仍難以預測，我們會持續建議民眾在出國時保持警戒。」

    根據「美國疾病管制暨預防中心」 （US Centers for Disease Control and Prevention）網站資訊顯示，每個國家被劃分為五類，嚴重性由高而低為：

    等級三：疫情高風險地區－中國、巴西、日本、義大利等。

    等級三：無疫情數據，風險未知－北韓、索羅門群島、帛琉等。

    等級二：疫情中度風險地區－無。

    等級一：疫情低風險地區－斐濟、泰國、紐西蘭等。

    無旅遊警示：風險極低地區－台灣、汶萊、澳門等。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》憂口罩缺貨 曹西平喊話撐下去
    2020-08-07 06:43

    武漢肺炎》憂口罩缺貨 曹西平喊話撐下去
    中國擋台灣參與WHA 龐皮歐：我們直接訪台討論公衛
    2020-08-07 05:30

    中國擋台灣參與WHA 龐皮歐：我們直接訪台討論公衛
    全國最大司法園區 桃園燙金區段

    全國最大司法園區 桃園燙金區段
    八大類場所戴口罩 陳時中：先宣導1週
    2020-08-07 05:30

    八大類場所戴口罩 陳時中：先宣導1週
    採入境居檢 我與紐國疫情控制好
    2020-08-07 05:30

    採入境居檢 我與紐國疫情控制好
    中火環保很給力！空污排放砍半

    中火環保很給力！空污排放砍半
    增1例境外移入／6旬男南非返國確診 與案460、461同機
    2020-08-07 05:30

    增1例境外移入／6旬男南非返國確診 與案460、461同機
    國際今日熱門
    2020-08-06 11:19

    稱「孩童對武肺幾乎免疫」川普PO文遭臉書刪除

    2020-08-06 07:23

    貝魯特大爆炸釀135死5000傷 護士嘆：醫院宛如屠宰場...

    2020-08-06 07:31

    正妹拍婚禮影片竟遇貝魯特大爆炸 夢幻畫面瞬間變調

    2020-08-06 07:46

    拜登再轟川普：美中第一階段貿易協議有夠失敗

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播