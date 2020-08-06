成功試射洲際飛彈！美國防部長：要戰中國就要贏

2020-08-07 00:40:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍全球打擊司令部（AFGSC）4日成功試射1枚未安裝核彈頭的「義勇兵3型洲際飛彈」，美國防部長艾斯培（Mark Esper）5日明確指出，「該與中國戰鬥時就戰」且「要打就要贏」。

根據《自由亞洲電台》報導，美國空軍全球打擊司令部（AFGSC）8月4日凌晨0時21分在加州范登堡空軍基地（Vandenberg Air Force Base）發射1枚未安裝核彈頭的「義勇兵3型洲際飛彈」（Minuteman III），最終成功試射，美國空軍全球打擊司令部罕見公開當時的試射影片。

據了解，「義勇兵3型洲際飛彈」屬於洲際彈道飛彈，公開數據顯示，此為美軍在今年2月後再度試射，美國空軍全球打擊司令部表示，這枚試射的飛彈最後掉落在距離發射地點約6000公里外的「太平洋島國馬紹爾群島美國軍事靶場」，美方強調此舉與全球局勢完全沒有關係，而是要證明美方的核武打擊系統安全、可靠又有效，隨時能自我防衛並保護盟友，「讓盟友放心，勸阻侵略者」。

美國國防部長艾斯培5日在華盛頓智庫阿斯彭研究所（Aspen Institute）舉辦的年度安全論壇視訊會表明，美方不只把中國看作太平洋競爭對手，更是全球競爭對手，他說：「中國是崛起的威脅，我並不認為中國的威脅是無可避免的。」

艾斯培強調，「不管情況如何，該與中國戰鬥時就該戰，而我要確保的是，美國要打就要贏，在每一個領域都要比中國更有優勢」，他也提到，在五角大廈出具的「國防戰略報告（NDS）」中，中國已經超越俄羅斯，成為美國主要戰略競爭對手，美方將繼續強化與盟友之間的合作。

美國空軍全球打擊司令部影片

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法