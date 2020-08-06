擬立法禁女性穿「太短、太輕薄」 柬埔寨網友貼清涼照抗議

柬埔寨政府擬立法限制女性在公共場所的穿著，禁止女性穿著任何被認為「太短」或「太輕薄」的衣服。圖為柬埔寨金邊的女性穿上耶誕節慶服飾。（路透）

2020-08-06 23:33:28

〔即時新聞／綜合報導〕柬埔寨政府擬立法限制女性在公共場所的穿著，禁止女性穿著任何被認為「太短」或「太輕薄」的衣服，此舉引發當地女性不滿，不僅設立請願書盼阻止法案通過，更集體在網路上貼出穿泳衣或輕薄衣服的清涼照抗議。

《路透》報導，這項草案若獲得數個政府部門和國會的批准，將於明年生效，除了限制女性穿著，還將禁止男性在公共場所打赤膊。

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當局稱此舉是維護該國傳統的必要手段，但法案因含糊不清的定義且鼓勵指責受害人（victim blaming）文化而受到批評。

柬埔寨藝術家Lisa Mam在臉書發文諷刺：「恭喜！我們要回到1960年代了。」還有多名畫家、電影製片人、作家和音樂家也批評法案，有人質疑，在政府對女性外表限制越來越大時，婦女事務部的作用為何。

柬埔寨慈善機構「性別與發展」的計畫經理Eng Chandy表示，這項草案使公眾討論度達到一個新高度，「在社群媒體上的反應非常積極，社會各階層的人都在談論性別平等」。

截至週四，網路上譴責草案的請願書已有近1.4萬人簽署，讓發起人、最近才高中畢業的Tan Molika感到驚訝，她說，本來除了提高民眾認知，並沒有其他有關的計畫，但現在收到一些要她向政府提交請願書的請求。

女性權利組織擔心，新法律可能會通過培養指責受害人的文化，使女性遭受性騷擾和暴力的風險更大。

許多柬埔寨人仍然期望女性柔順而安靜，這是受到「訓誨詩」（Chbap Srey）影響，這是一個猶如中國《女戒》、壓迫女性百年的婦女守則。

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