港府加強清算 黃之鋒等至少24民主派人士遭起訴

香港眾志前秘書長黃之鋒才剛前往法院出庭聆訊，結果又遭港府起訴；黃之鋒今天（8月6日）晚間在臉書發文表示，接到港警來電通知，將以今年的六四燭光晚會為由，起訴他「明知而參與未經批准集結」。（圖擷取自黃之鋒facebook）

2020-08-06 19:05:29

首次上稿 18:55

更新時間 19:05

〔即時新聞／綜合報導〕香港眾志前秘書長黃之鋒才剛前往法院出庭聆訊結束，結果又遭港府起訴；黃之鋒今天（8月6日）晚間在臉書發文表示，接到港警來電通知，將以今年的六四燭光晚會為由，起訴他「明知而參與未經批准集結」；此外根據前香港眾志創黨主席羅冠聰透露，含自己在內至少已有24名民主派人士同時遭同樣罪嫌起訴。

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根據黃之鋒的臉書表示，自己在剛剛收到香港警察港島總區公眾活動調查組第二隊來電，表示他因今年的「六四燭光晚會」，被港警通知以「明知而參與未經批准集結」罪嫌起訴；他也分享案件編號為「HKIRN20000232」。

黃之鋒指出，目前未知出庭的時間，但也想不到剛在昨天（8月5日）才剛離開法庭，今天已要再應付另一宗案件，「政權總是無所不用其極的，讓我們為著應付官司疲於奔命」；且更讓人憂慮的是，司法程序非常漫長，搞不好即使「包圍警察總部」案件完結，律政司仍會藉這宗案件限制他出境，阻止他們向世界繼續說出真相。

根據《立場新聞》報導指出，除了黃之鋒外，岑敖暉、何桂藍、張崑陽、朱凱廸等多位民主派人士也同時被警方通知，以「明知而參與未經批准集結」罪嫌起訴，另外原先就因「六四燭光晚會」事件而遭到警方以「煽惑他人參與未經批准集結」起訴的支聯會主席李卓人、副主席何俊仁、壹傳媒集團創辦人黎智英、民陣副召集人陳皓桓等13人，也有多人在今天被通知追加起訴「明知而參與未經批准集結」。

羅冠聰在臉書發文透露，目前含自己在內，至少有24人遭到港警以同樣罪嫌起訴，名單為李卓人、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠、陳皓桓、蔡耀昌、尹兆堅、張文光、郭永健、梁錦威、趙恩來、麥海華、鄒幸彤、梁國華、胡志偉、朱凱廸、黃之鋒、羅冠聰、岑敖暉、袁嘉蔚、梁凱晴、何桂藍及張崑陽；何桂藍也在臉書發文批評，選舉被取消，政權一方面操控「臨立會」議題，轉移抗疫不力的視線，另一方面，「針對抗爭陣營的清算，必定陸續有來」。

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