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    世界上最小野豬告急！印度非洲豬瘟延燒 武肺斷保育金援

    非洲豬瘟5月在印度爆發，研究人員擔憂世界上最小豬種「侏儒豬」染疫，繁殖中心進出管制。（美聯社）

    非洲豬瘟5月在印度爆發，研究人員擔憂世界上最小豬種「侏儒豬」染疫，繁殖中心進出管制。（美聯社）

    2020-08-06 22:04:53

    〔即時新聞／綜合報導〕非洲豬瘟5月在印度爆發，已經有1萬6000隻養殖豬隻死亡，研究人員擔憂世界上最小豬種「侏儒豬」（pygmy hog）染疫，進行繁殖中心的進出管制。

    根據《Evening Standard》報導，在1960年代的印度，體型瘦小、害羞的侏儒豬的棲息地已遭到嚴重破壞，近乎滅絕，而在近十年，研究人員開始進行圈養繁殖計畫和保育工作，侏儒豬數量已經回升。但在今年5月，印度當局證實非洲豬瘟爆發，研究人員擔心侏儒豬受到感染，開始針對繁殖中心思考防疫對策。

    納梅里（Nameri）和古瓦哈提（Guwahati）繁殖中心一共圈養了82頭成豬和小豬，研究人員立起柵欄，禁止遊客與汽車進入。從外地來的工作人員在進入中心之前，必須脫掉鞋子、淋浴，並將雙腳浸在消毒液中，最後換上全新的鞋子。而針對侏儒豬的菜單，像是地瓜、木薯等地下作物已被禁止餵食，因為豬瘟病毒在地底下的存活率相對更高。

    「侏儒豬保護計畫」（The Pygmy Hog Conservation Program）主持人狄卡（Mr Deka）表示，「以目前的情況來說，保護侏儒豬與繁殖中心的衛生安全更為重要，因為政府表示，豬瘟病毒已在此區的野豬群裡擴散，這會使得疫情更難控制。」但是，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）已造成衛生防護措施與員工訓練的資金短缺，而許多慈善機構也表示無法持續捐助侏儒豬保護計畫。

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