不只種子！ 美國民眾還收到中國神祕口罩、襪子

美國所有50州都有民收到中國神祕包裹，除種子外，也有人收到襪子、口罩及眼鏡等。（圖擷取自阿拉巴馬州農業部臉書粉絲專頁）.

2020-08-06 15:12:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕據美國電視台《CBS》報導，近期美國所有50個州都有居民收到中國神祕包裹，內容物除了不明植物種子外，如今又傳出紐約州與喬治亞州都有居民收到來自中國的不明口罩、疑似穿過的襪子及冒牌墨鏡等。

紐約WBNG電視台4日報導，加州南部的布魯姆郡（Broome County）一些居民近日收到了來自中國未購買的郵包，裡有裝口罩，襪子或其它物品。

請繼續往下閱讀...

當地一位居民在臉書發文稱，他們收到了一個中國公司寄來的口罩包裹。在評論中，有許多人稱，他們也收到了來自中國的口罩或其他物品，如襪子或首飾。

居民普羅克特（Dawn Proctor）說，她收到了一包來自中國的襪子，但收件地址卻是她的工作地點，包裹裡既沒有地址，也沒有任何附件，襪子看起來像是穿過的。「大家覺得既可笑又蹊蹺，隨手就扔了。」

另據喬治亞州的Channel 2 Action News報導，該州居民也有人收到中國寄出的口罩、眼鏡及口哨。該州居民坦克斯利（Faith Tankersley）在郵件中收到了一副假的雷朋（Rayban）太陽眼鏡，她沒有下訂單，家裡也沒有人下訂單。

坦克斯利認為這個郵件根本不懷好意，她還有朋友收到從中國寄來的郵件，裡面有一個藍色馬戲團型口哨，他們家中一樣沒有人訂購這件商品。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法