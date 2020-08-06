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    貝魯特大爆炸瞬間最近距離影片曝光！直播主生死未卜...

    在第二波爆炸前在倉庫旁拍火警的影片曝光，錄下爆炸瞬間的最近距離，不過拍攝者生死未卜。（圖擷自推特）

    在第二波爆炸前在倉庫旁拍火警的影片曝光，錄下爆炸瞬間的最近距離，不過拍攝者生死未卜。（圖擷自推特）

    2020-08-06 11:47:41

    〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩貝魯特港口在當地時間4日傍晚大爆炸，許多人錄下爆炸瞬間影片上傳，震撼全球，現網路上出現一段在第二波爆炸前在倉庫旁拍火警的影片，錄下爆炸瞬間的最近距離，不過拍攝者生死未卜。

    關於黎巴嫩貝魯特港口爆炸影片在網路瘋傳，不論是從海上拍攝、遠處高樓拍攝都能感受到爆炸的震撼瞬間，現網路上出現一段在第二波爆炸前在倉庫旁拍火警的影片，拍攝者就站在倉庫旁邊拍失火畫面，可以見到倉庫內部一直有小規模爆炸的劈啪閃光，突然間倉庫大爆炸，拍攝者直接被震飛。

    上傳影片的人表示這是爆炸最近距離畫面，不過稱拍攝者可能已經死了，有人質疑若拍攝者死了怎麼還會有影片，有網友表示，可能是拍攝者在直播，爆炸後有人將這段畫面剪下po上網。

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