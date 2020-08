貝魯特大爆炸瞬間最近距離影片曝光！直播主生死未卜...

2020-08-06 11:47:41

〔即時新聞/綜合報導〕黎巴嫩貝魯特港口在當地時間4日傍晚大爆炸,許多人錄下爆炸瞬間影片上傳,震撼全球,現網路上出現一段在第二波爆炸前在倉庫旁拍火警的影片,錄下爆炸瞬間的最近距離,不過拍攝者生死未卜。

關於黎巴嫩貝魯特港口爆炸影片在網路瘋傳,不論是從海上拍攝、遠處高樓拍攝都能感受到爆炸的震撼瞬間,現網路上出現一段在第二波爆炸前在倉庫旁拍火警的影片,拍攝者就站在倉庫旁邊拍失火畫面,可以見到倉庫內部一直有小規模爆炸的劈啪閃光,突然間倉庫大爆炸,拍攝者直接被震飛。

上傳影片的人表示這是爆炸最近距離畫面,不過稱拍攝者可能已經死了,有人質疑若拍攝者死了怎麼還會有影片,有網友表示,可能是拍攝者在直播,爆炸後有人將這段畫面剪下po上網。

