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    耶穌雕像掛彩虹旗 波蘭LGBT示威者被起訴

    波蘭LGBT示威者在首都華沙的耶穌像懸掛彩虹旗，3人因涉嫌「冒犯宗教情感」遭警方起訴。（路透）

    波蘭LGBT示威者在首都華沙的耶穌像懸掛彩虹旗，3人因涉嫌「冒犯宗教情感」遭警方起訴。（路透）

    2020-08-06 13:53:26

    〔即時新聞／綜合報導〕波蘭保守派總統杜達（Andrzej Duda）7月連任以來，波蘭的多元性別（LGBT+）族群多次示威抗議，其中有3名示威者因涉嫌在雕像上懸掛彩虹旗遭警方起訴，也引發批評認為波蘭多元性別族群的權益不如宗教雕像。

    綜合外媒報導，波蘭近期爆發多場LGBT示威，抗議杜達政府的反同立場，示威者上（7）月底在首都華沙的耶穌、哥白尼和美人魚3座雕像掛上彩虹旗，以及象徵無政府的粉色酷兒（anarcho-queer）面罩。

    華沙警方5日以「冒犯宗教情感」、「不尊重古蹟」為由，逮捕並起訴3名示威者，根據波蘭的仇恨言論法，最高可處2年徒刑，目前3人在問訊後被釋放。波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）怒批示威者「褻瀆」雕像，並稱這些雕像象徵的價值，對數百萬波蘭人來說至關重要。

    曾任歐洲理事會主席的前波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）則聲援示威者推文表示，希望能提醒執政者，耶穌始終支持弱者和受害者，而非站在壓迫性政府的那邊。非營利組織「Stop Bzdurom」也在示威後表示，只要仍有人認為彩虹旗的標誌「不適當」，多元性別團體就將持續對抗仇恨。

    據報導，波蘭法律並未保障多元性別族群，涉嫌「褻瀆」、「冒犯宗教情感」等罪行最高則可判2年徒刑，多元性別者的權益低於宗教雕像。近期波蘭政府更考慮退出防止家暴的《伊斯坦堡公約》，性平人權開倒車。

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