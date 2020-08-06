武漢肺炎》南韓再添43例 睽違8日回升40例以上

南韓中央防疫對策本部今日公告統計，南韓5日新增43例確診病例，無新增死亡病例。圖為南韓醫護人員工作情況。（彭博）

2020-08-06 12:23:42

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響持續，南韓境內境外皆面臨防疫壓力。據南韓防疫單位今日公告，5日南韓新增43例確診，睽違8日回升至40例以上，同時境內集體感染案影響發酵，本土病例數睽違13日再超境外移入。

據《韓聯社》引述南韓中央防疫對策本部今日公告統計，南韓5日新增43例確診病例，無新增死亡病例，南韓境內累計確診病例來到1萬4499例，累計死亡病例為302例；今日為連續第3日單日新增病例超過30例，同時也是睽違8日，單日新增再度回升至40例以上。

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觀察新增病例方面，本土病例佔其中23例，睽違13日再度超越境外移入病例數；首都圈受先前集體感染案影響，近期又增加首爾市松坡區教會、江南區餐廳等案例，23例中，來自首都圈的病例便佔16例，分別為京畿道11例、首爾市5例。其餘分別是釜山市3例、慶尚北道2例、忠清南道和全羅南道各1例。

境外移入病例則佔新增病例中的20例，為連續第42日維持2位數，其中6例為入境檢疫過程確診，14例為入境隔離期內確診；觀察病例來源，分別為美國5例、俄羅斯4例、烏茲別克2例，以及哈薩克、黎巴嫩、日本、巴基斯坦、菲律賓、法國、墨西哥、巴西和喀麥隆各1例。

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