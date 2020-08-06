唐鳳BBC介紹台灣防疫：快速公平加趣味

2020-08-06 00:45:02

〔中央社〕行政院數位政務委員唐鳳4日晚間接受英國廣播公司新聞網（BBC News）訪問，介紹台灣成功防疫模式，表示台灣的防疫模式是快速、公平加上一絲趣味。

台灣自2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發以來僅有7例死亡案例，儘管地理位置靠近中國大陸，卻創下成功防疫經驗，受到世界各地讚譽及借鏡，BBC昨晚特別與唐鳳視訊連線訪問，以「數位部長」的身份介紹唐鳳，講述「科技」在台灣防疫扮演的角色。

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唐鳳以3F元素表示，台灣防疫成功是因「快速，公平，趣味」（fast, fair and fun）。民眾除可透過中央流行疫情指揮中心的每日簡報，快速獲取疫情資訊，也可以透過口罩地圖APP，查看手機知道附近藥局的口罩庫存量，讓民眾不會感到恐慌，大排長龍買口罩，而是能快速取得口罩庫存資訊。

她指出，疫情指揮中心也會把疫情資訊，轉換成民眾容易理解的方式。

BBC曾報導台灣如何以幽默闢謠，像是行政院長蘇貞昌在闢謠文宣中，以圖表說明口罩與衛生紙的原料和產地並不相同，還用一張扭屁股的背影照，幽默表示「咱只有一粒卡臣」（我們只有一個屁股），呼籲民眾勿信謠言，不要囤貨。主持人提到民眾對政府的信賴問題，成為許多國家防疫難題。

唐鳳對此表示，「政府相信民眾」比「民眾相信政府」更為重要。她舉例說明，曾有家長反映男童怕戴粉紅色口罩會被同學霸凌，衛福部長陳時中與防疫團隊隔天開記者會時立刻戴起粉紅色口罩，政府這種快速應對作法，比任何科技都更為重要，能夠立刻影響社會大眾。

主持人詢問唐鳳，公民駭客在防疫方面發揮的作用，唐鳳表示，駭客社群彼此分享資訊，像是台灣推出口罩地圖後，韓國一個月後也在駭客的協助下跟進，她個人也幫助日本東京架設防疫網站。她表示，防疫行動有越多人加入，就能越有成效。（編輯：楊昭彥）

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