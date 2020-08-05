極端主義再次興起？德國右翼支持者坦承謀殺政治家

斯蒂芬·恩斯特（見圖）在法庭上承認開槍殺死了基督教民主黨政治家呂貝克。（法新社）

2020-08-06 00:37:30

〔即時新聞／綜合報導〕德國極右翼份子恩斯特（Stephan Ernst）被控謀殺基督教民主黨的政治家呂貝克（Walter Lübcke），近日出庭時坦承犯行。

據BBC報導，德國基督教民主黨的政治家呂貝克是德國卡塞爾（Kassel）地區委員會的負責人，他支持總理梅克爾（Angela Merkel）在2015年接納難民的呼籲而聞名全國，被認為是「親移民派」的代表人物。不幸的是，他在去年6月2日被開槍暗殺，而恩斯特也於同年6月15日遭捕，當時德國聯邦檢察官辦公室將此謀殺案歸類為政治暗殺。

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恩斯特在去年被捕後一度承認其犯行，但隨後又收回證詞。今（4日）再次出庭，恩斯特在法庭上承認「是我開的槍」，並向呂貝克的家人致歉，表示其受到了「錯誤思想」的誘導犯下罪行，並應對此負起責任。同時也表示，沒有人應該為了與他人意見不同而死。

據先前報導指出，恩斯特與極右翼新納粹組織關係密切，若證明恩斯特的政治動機為真，那將是德國二戰史上首例右翼政治暗殺事件。

而在去年此暗殺事件發生後，德國當局加強了對於地下極右翼組織的鎮壓，德國內政部長西霍福（Horst Seehofer）也表示，未來將會採取更嚴格的措施，並同時承諾將打擊意識型態的仇恨言論。

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