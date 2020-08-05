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    澳洲總理：美中一戰已非不可想像 建立印太聯盟是優先要務

    澳洲總理莫里森7月1日發表澳洲最新版國防戰略。（路透）

    澳洲總理莫里森7月1日發表澳洲最新版國防戰略。（路透）

    2020-08-05 21:09:38

    〔編譯管淑平／綜合報導〕澳洲總理莫里森5日在美國「亞斯本安全論壇」發表視訊演說，表示美國和中國爆發戰爭，已經不再是「不可想像」，力促兩國貫徹其「特殊責任」，維護旨在強化區域以及全球穩定的國際共同規範，尋求以和平手段解決紛爭。他也說，當前在印度—太平洋地區與志同道合國家建立堅實聯盟，是「關鍵優先要務」。

    莫里森在這場全球國家安全會議上的談話表示，美國向來被全球賦予更高的期待，而中國現在的發展程度，到了也有必要展現同樣的集體責任感；兩國都有「特殊責任」，要維護國際社會的根本共同規範，也就是尊重國際法和和平解決紛爭，「這意味著致力於以規則為基礎的經濟互動。恫嚇和退出國際體系，都不是往前邁進之道」。

    針對澳洲前總理陸克文日前在「外交事務」期刊撰文指出，美中在未來3個月爆發武裝衝突的可能性已經變得「特別高」，莫里森在這場論壇上也指出，他的政府對美中戰略緊張關係的看法，不像前政府那麼「戲劇性」，不過，澳洲最新修訂的國防戰略，「也承認這些情況現在已經不再像過去被認為不可想像、不可能」。

    莫里森指出，印度—太平洋地區是今日戰略競爭的中心，在領土爭議、軍事現代化、外國干預、網路攻擊、假資訊等方面都面臨挑戰；但是各國需要接受全球政治強權已經重新排列組合這個事實，而非「緬懷過去」，得與當前所見、「而非我們希望看到」的世界打交道。他說，在印太地區建立經得起考驗的戰略平衡是「關鍵優先要務」，其中包括美國持續參與印太事務，以及志同道合國家「更緊密、更一致、更頻繁」依據其一致的利益行事。

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