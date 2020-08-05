武漢肺炎》秘魯不到2萬死？ 還有2.7萬「疑例」沒列入

秘魯人們埋葬罹患武漢肺炎過世親戚。（法新社）

2020-08-05 21:18:19

〔即時新聞／綜合報導〕秘魯政府和泛美衛生局（Pan American Health Organization）正在調查是否未能將「可能」死於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的2萬7253例死亡案例計入疫情統計，若算入這個數字，秘魯死亡人數可能增加一倍以上。

《美聯社》報導，秘魯是武漢肺炎疫情中，確診和死亡人數較高的國家之一，全國的加護病房和喪葬服務業已不堪重負。如果大量疑似染疫死亡的病例得到確認，秘魯的死亡人數可能會超過西班牙、法國和義大利等國家。

請繼續往下閱讀...

衛生部長馬澤蒂（Pilar Mazzetti）7月30日晚間表示，秘魯僅列出了1萬9021名死亡案例，因為國際標準要求列出武漢肺炎的死亡證明，也要求有患者進行篩檢後的陽性報告結果，才能將死亡患者納入官方統計數據。

目前秘魯還有成千上萬的死亡案例不確定是否為武漢肺炎病例。馬澤蒂指稱，調查疑似染疫死亡案例，是針對武肺死亡數持續更新和核實過程的一部份。但分析人士認為，政府可能是在針對民眾質疑當局掩蓋疫情做出回應。

許多拉丁美洲國家正在努力解決可能低估死亡人數的問題，但秘魯2萬7000多起可能因武漢肺炎致死案例，似乎是拉丁美洲國家中最高的之一。智利的標準是根據症狀推斷死者是否患有肺炎，無需陽性報告。

墨西哥疫情期間的死亡人數比預期多了7萬1000人，官方聲稱死因是呼吸系統疾病和高血壓等原因。由於該國的篩檢次數有限，目前尚不清楚有多少是武肺案例。墨西哥政府正在審查8000張死亡證書，但尚未計入官方數字中。而目前官方數據是4萬6000多例死亡。

秘魯人口約3200萬，3月19日出現首例病例，在疫情的前幾個月很少進行病毒檢測。它是第一個對居民實行幾乎全面封鎖的國家，要求人民留在家裡，但許多人因經濟貧困而無法遵守，在幾個月的隔離期間仍偷偷外出工作。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法