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    武漢肺炎》秘魯不到2萬死？ 還有2.7萬「疑例」沒列入

    秘魯人們埋葬罹患武漢肺炎過世親戚。（法新社）

    秘魯人們埋葬罹患武漢肺炎過世親戚。（法新社）

    2020-08-05 21:18:19

    〔即時新聞／綜合報導〕秘魯政府和泛美衛生局（Pan American Health Organization）正在調查是否未能將「可能」死於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的2萬7253例死亡案例計入疫情統計，若算入這個數字，秘魯死亡人數可能增加一倍以上。

    《美聯社》報導，秘魯是武漢肺炎疫情中，確診和死亡人數較高的國家之一，全國的加護病房和喪葬服務業已不堪重負。如果大量疑似染疫死亡的病例得到確認，秘魯的死亡人數可能會超過西班牙、法國和義大利等國家。

    衛生部長馬澤蒂（Pilar Mazzetti）7月30日晚間表示，秘魯僅列出了1萬9021名死亡案例，因為國際標準要求列出武漢肺炎的死亡證明，也要求有患者進行篩檢後的陽性報告結果，才能將死亡患者納入官方統計數據。

    目前秘魯還有成千上萬的死亡案例不確定是否為武漢肺炎病例。馬澤蒂指稱，調查疑似染疫死亡案例，是針對武肺死亡數持續更新和核實過程的一部份。但分析人士認為，政府可能是在針對民眾質疑當局掩蓋疫情做出回應。

    許多拉丁美洲國家正在努力解決可能低估死亡人數的問題，但秘魯2萬7000多起可能因武漢肺炎致死案例，似乎是拉丁美洲國家中最高的之一。智利的標準是根據症狀推斷死者是否患有肺炎，無需陽性報告。

    墨西哥疫情期間的死亡人數比預期多了7萬1000人，官方聲稱死因是呼吸系統疾病和高血壓等原因。由於該國的篩檢次數有限，目前尚不清楚有多少是武肺案例。墨西哥政府正在審查8000張死亡證書，但尚未計入官方數字中。而目前官方數據是4萬6000多例死亡。

    秘魯人口約3200萬，3月19日出現首例病例，在疫情的前幾個月很少進行病毒檢測。它是第一個對居民實行幾乎全面封鎖的國家，要求人民留在家裡，但許多人因經濟貧困而無法遵守，在幾個月的隔離期間仍偷偷外出工作。

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