畫面鐵證！合照坐斷「19世紀雕像」腳趾 男子恐被罰350萬

一名奧地利男子在博物館與百年歷史雕像合影時，坐壞雕像，恐面臨300多萬元罰款。（路透）

2020-08-05 20:38:14

〔即時新聞／綜合報導〕出遊拍照紀念是美好的，但破壞掉古蹟文物可就慘了！日前一名奧地利男子在參觀義大利安東尼奧卡諾瓦博物館（Museum Gipsoteca Antonio Canova）時，與一座擁有200年歷史的雕像拍照留念，卻不小心弄斷該雕像的腳趾，恐面臨最高10萬歐元（約新台幣350萬元）的罰款！

綜合外媒報導，一名50歲的奧地利男子上月31日在安東尼奧卡諾瓦博物館時，與一座產於19世紀，並有200年歷史的維納斯·維克特里克斯（Venus Victrix）雕像合影，沒想到卻弄斷雕像的腳趾。從館方監視器畫面可以看到，當時該名男子斜倚著雕像的腳，似乎要模仿雕像動作，但拍完以後該名男子起身也發現自己坐壞雕像，還疑似拿起斷掉的腳趾，但最後竟若無其事的離開。

請繼續往下閱讀...

館方也很快發現雕像被弄壞，調出監視器畫面並報警，因為正逢武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間，入館都必須登記基本資料，讓警方很快找到這名破壞雕像的嫌疑犯，男子也承認犯行。博物館專家還在確認雕像底部的損失，根據當局文物毀損處罰相關法案，破壞者最多可處8年有期徒刑，或10萬歐元的罰款。

被遊客坐壞的雕像腳趾，館方對此十分憤怒。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法