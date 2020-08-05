美衛生部長訪台 薛瑞福：應成為例行性訪問

美國衛生部長艾薩將於下週訪問台灣，並預計拜會總統蔡英文。前美國國防部印太事務助理部長薛瑞福（見圖）表示，這類訪問應成為例行性訪問。（歐新社）

2020-08-05 09:37:24

〔中央社〕美國衛生部長艾薩將於下週訪問台灣，並預計拜會總統蔡英文。前美國國防部印太事務助理部長薛瑞福表示，這類訪問應成為例行性訪問。

艾薩（Alex Azar）也成為繼2014年時任美國環保署署長吉麥卡錫（Gina McCarthy）後，最新一位訪台的美國內閣級官員，也是台灣旅行法（Taiwan Travel Act）於2018年3月16日由美國總統川普簽署生效後，首位訪台的美國部長級官員。

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目前擔任華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）主席的薛瑞福（Randall Schriver）在回覆中央社郵件時表示，已經許久沒有美國內閣級官員訪台，這類訪問應當成為例行性訪問。

他表示，台灣是這次對抗疫情全球大流行的領導者，美國高階衛生官員探討未來方針完全合宜。

已經退休的前美國在台協會（AIT）理事主席卜睿哲（Richard Bush）則表示，公共衛生是美台諸多討論的議題。鑑於川普政府面對大流行疫情的處理不當，或許這是艾薩了解台灣防疫的好機會。

艾薩曾在4月27日和衛生福利部長陳時中舉行雙邊電話會議，雙方熱線30分鐘，美國感謝台灣捐贈口罩，並協助爭取台灣擴大參與世界衛生組織（WHO）。

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