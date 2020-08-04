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    二戰徵用工問題延燒 南韓法院將扣押日企在韓資產

    日韓二戰期間強徵勞工爭議，南韓法院今日正式啟動扣押日本公司「日本製鐵」在韓資產的程序，日本製鐵則計畫向南韓地方法院上訴，此舉將加劇日韓之間的緊張局勢。（路透）

    日韓二戰期間強徵勞工爭議，南韓法院今日正式啟動扣押日本公司「日本製鐵」在韓資產的程序，日本製鐵則計畫向南韓地方法院上訴，此舉將加劇日韓之間的緊張局勢。（路透）

    2020-08-04 14:21:04

    〔即時新聞／綜合報導〕日韓二戰期間強徵勞工的爭端出現最新進展，南韓法院今日（4日）正式啟動扣押日本公司「日本製鐵」在韓資產的程序，日本製鐵則計畫向南韓地方法院上訴，此舉將加劇日韓之間的緊張局勢。

    根據《韓聯社》報導，日韓就二戰徵用工問題纏訟多時，南韓最高法院2018年判決，日本製鐵（當時名為新日鐵住金）必須賠償4名南韓原告每人1億韓圓。其後，南韓法院批准扣押該公司在韓資產。對此，日本政府和企業一直採取拖延戰術。

    南韓大邱地方法院今年6月3日發出扣押財產的執行書，目標是日本製鐵所持有「PNR」公司股票，並在今日完成送達。PNR是日本製鐵和南韓公司「浦項鋼鐵」的合資公司。據悉，南韓法院將會扣押日本製鐵所持PNR股份的30％，市值約4億韓元（約新台幣1千萬元），以賠償原告。

    對此，日本製鐵必須在9日前提出上訴，否則財產將被南韓法院扣押。日本製鐵表示，公司將根據日韓政府的外交狀況，妥善地處理上訴決定。

    就二戰徵用工問題，日本堅稱已在1965年《日韓基本條約》中得到解決，反對南韓法院的判決，演變成兩國在外交、貿易上一連串爭端的導火線。

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