武漢肺炎》南韓接受瑞德西韋治療患者 近4％出現不良反應

南韓防疫單位今日公告境內瑞德西韋臨床施用效果，指出受此藥治療的患者中，有約3.8%出現不良反應。圖為瑞德西韋。（歐新社）

2020-08-04 16:17:17

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續衝擊全球，由美國藥廠吉利亞（Gilead）研發藥物「瑞德西韋（Remdesivir）」被視為治療武漢肺炎的候選藥物之一，現已有多個國家將其投入臨床治療中；對此，南韓防疫單位今日公告境內瑞德西韋臨床施用效果，指出目前接受此藥治療的患者中，有約3.8%出現肝功能指數升高等不良反應。

根據《韓聯社》報導，南韓自7月1日起對境內武漢肺炎施打瑞德西韋，截至目前，共有33家醫療機構共逾百名重症、命危病例接受此藥治療，處方條件為發病未逾10日，且接受氧氣治療的重症患者；用藥時長原則上為5日，必要時可延長至10日。

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中央防疫對策本部副本部長權埈鬱今日在例行記者會上回報瑞德西韋臨床治療狀況，表示其中106名患者有4位出現不良反應，約佔受治者的3.8%。

權埈鬱表示，不良反應包括肝功能指數升高、發疹、心室早期收縮等；權埈鬱補充，因接受瑞德西韋治療患者多有基礎疾病，或為高齡重症、命危病例，防疫部門現正與臨床專家共同研究此藥治療效能。

據南韓防疫單位最新統計，境內累計確診病例達1萬4423例，累計死亡病例達301例。

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