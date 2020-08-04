為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》南韓接受瑞德西韋治療患者 近4％出現不良反應

    南韓防疫單位今日公告境內瑞德西韋臨床施用效果，指出受此藥治療的患者中，有約3.8%出現不良反應。圖為瑞德西韋。（歐新社）

    南韓防疫單位今日公告境內瑞德西韋臨床施用效果，指出受此藥治療的患者中，有約3.8%出現不良反應。圖為瑞德西韋。（歐新社）

    2020-08-04 16:17:17

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續衝擊全球，由美國藥廠吉利亞（Gilead）研發藥物「瑞德西韋（Remdesivir）」被視為治療武漢肺炎的候選藥物之一，現已有多個國家將其投入臨床治療中；對此，南韓防疫單位今日公告境內瑞德西韋臨床施用效果，指出目前接受此藥治療的患者中，有約3.8%出現肝功能指數升高等不良反應。

    根據《韓聯社》報導，南韓自7月1日起對境內武漢肺炎施打瑞德西韋，截至目前，共有33家醫療機構共逾百名重症、命危病例接受此藥治療，處方條件為發病未逾10日，且接受氧氣治療的重症患者；用藥時長原則上為5日，必要時可延長至10日。

    中央防疫對策本部副本部長權埈鬱今日在例行記者會上回報瑞德西韋臨床治療狀況，表示其中106名患者有4位出現不良反應，約佔受治者的3.8%。

    權埈鬱表示，不良反應包括肝功能指數升高、發疹、心室早期收縮等；權埈鬱補充，因接受瑞德西韋治療患者多有基礎疾病，或為高齡重症、命危病例，防疫部門現正與臨床專家共同研究此藥治療效能。

    據南韓防疫單位最新統計，境內累計確診病例達1萬4423例，累計死亡病例達301例。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》東京添309例 縮短營業時間新規首日多區夜間行人漸少
    2020-08-04 15:05

    武漢肺炎》東京添309例 縮短營業時間新規首日多區夜間行人漸少
    武漢肺炎》新增1境外移入又是來自菲律賓 7月以來已17例
    2020-08-04 14:10

    武漢肺炎》新增1境外移入又是來自菲律賓 7月以來已17例
    武漢肺炎》病魔強襲 美國再增逾4.7萬例、佛州累計逼近50萬例
    2020-08-04 11:57

    武漢肺炎》病魔強襲 美國再增逾4.7萬例、佛州累計逼近50萬例
    武漢肺炎》南韓再增34例 境外移入病例連續40日維持2位數
    2020-08-04 10:41

    武漢肺炎》南韓再增34例 境外移入病例連續40日維持2位數
    中火環保很給力！空污排放砍半

    中火環保很給力！空污排放砍半
    國際今日熱門
    2020-08-03 16:59

    揭露政府防疫不力 印度逾50名記者被逮捕、攻擊

    2020-08-03 19:40

    反制紐西蘭 中外交部宣布中止香港與紐國《司法互助協定》

    2020-08-03 18:40

    14歲少年遭生吞！大馬再爆巨鱷襲擊 剖開發現衣物及殘肢

    2020-08-03 16:58

    自私！2名乘客拒絕戴口罩 達美航空班機返回登機口

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播