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    軍情動態》拒絕選邊站 菲律賓強調不會參加任何南海聯演

    菲律賓國防部長洛倫扎納3日強調，菲國不會參與其他國家在南海辦的聯合軍演，避免進一步激化緊張局勢，圖為菲律賓軍隊。（歐新社）

    菲律賓國防部長洛倫扎納3日強調，菲國不會參與其他國家在南海辦的聯合軍演，避免進一步激化緊張局勢，圖為菲律賓軍隊。（歐新社）

    2020-08-04 13:41:23

    〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）上週表示不會在中國與美國之間做出選擇，該國國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）3日在線上記者會再次強調，杜特蒂已經下令，菲國不會參與其他國家在南海辦的聯合軍演，避免進一步激化緊張局勢。

    綜合外媒報導，洛倫扎納3日引述菲國總統杜特蒂的話指出，因為擔心聯演會提高南海區域緊張情勢，菲國不會參與其他國家所辦的聯演，例如美國。他說，「對我來說，總統杜特蒂對我們有一個命令，除了國家海域（12英里，約為19.3公里）內，我們不會參加範圍外的南海聯演」。

    他表示，菲國不能與他國一起在南海演習，並補充提及，「如果一個國家的行為被視為是好戰的，通常都會引起別的緊張情勢，所以我希望所有國家在此的演習都由他們自身的行動所進行，並且是以謹慎且小心翼翼的方式，以避免任何的錯誤估計，進一步導致緊張衝突加劇」。

    杜特蒂上週才在國情咨文中指出，不願讓美國在菲律賓建造海軍基地，因為他擔心該基地未來會成為中美核戰的目標之一。他認為，在這個時候建造基地等於確定了戰爭的爆發，基地建成將會有核子武器庫進駐，除此之外，杜特蒂在南海問題上也不會力抗中國，顯示菲律賓不願在美中之間做出選擇。

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