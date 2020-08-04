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    中國派員助港普篩惹議 外媒列出5大爭議點

    中國政府2日派員至香港協助對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）進行全民普篩，此舉引發香港社會議論。（法新社）

    中國政府2日派員至香港協助對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）進行全民普篩，此舉引發香港社會議論。（法新社）

    2020-08-04 12:49:20

    〔即時新聞／綜合報導〕中國政府2日派員至香港協助對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）進行全民普篩，此舉引發香港泛民主派人士憂心，港人DNA資料恐被中共掌握，外媒也整理出外界質疑此政策的5大爭議。

    《德國之聲》報導，對於中國派員一事在香港引發議論，主要有以下5點爭議。第一是「黑箱作業」，中國於上月27日早已安排人員赴港，但港府沒有向公眾交代，直到上月31日才在延後立法會選舉聲明上簡單披露消息，特首林鄭月娥本月1日承認要求中央幫助。

    第二是「無牌行醫」，香港對於醫療、化驗等職業均有相應條例與監管機構，香港護士協會2日發表聲明，促使特首澄清中國到港人員是否符合香港法令。第三是「DNA送中」，港府對此發稿澄清，稱樣本不會送往中國，並譴責有人散播謠言。

    第四是「全民檢測」，外界質疑對港人隱私有所侵犯，但也有醫界分析全民篩檢在香港難以實行，建議集中在高危險族群。最後是「方艙醫院的名字之爭」，林鄭月娥稱中國的方艙醫院支援隊將協助香港加快興建亞洲博覽館第二號展覽館的醫療設施，但香港社會有聲音認為，不要用方艙醫院的名稱，此為軍事用語，且容易引起誤會，以為是中國援建的產物。

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