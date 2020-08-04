武漢肺炎》拉丁美洲確診突破500萬人 成目前疫情最嚴重區域

根據《路透》4日統計，拉丁美洲區域確診合計已突破500萬人，成目前疫情衝擊最嚴重區域。（路透）

2020-08-04 09:48:56

〔即時新聞／綜合報導〕拉美地區武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情不斷升溫，根據《路透》4日統計，拉丁美洲區域確診合計已突破500萬人，一部分除了凸顯拉美區域面臨的挑戰外，一部分也代表者拉美現在是受疫情衝擊最嚴重的地區。

據《路透》報導，拉美區域總人口約為6.4億人，一開始疫情蔓延速度較慢，比全球許多地區都慢，不過健康專家表示，因為拉美區域普遍經濟狀況較差，在人口密集的貧窮地區，要控制病毒傳播其實一直以來都很困難。

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《路透》指出，在拉美區域確診突破500萬例之際，哥倫比亞3日通報新增超過1萬例。墨西哥確診死亡數近期也超越英國，成為全球死亡數第3多的國家，除了死亡人數外，1日通報的數據顯示7月31日當天新增超過9000例確診，創下疫情爆發以來最高單日新增確診紀錄。

《路透》提及，根據聯合國人居署 （United Nations Human Settlement Programme）統計，拉丁美洲及加勒比地區有逾1億人居住在貧窮區域，許多人都在非正式部門工作，很少受到社會安全網保護，疫情大流行期間，多數人仍繼續工作，目前該區域死亡數已突破20萬人，儘管疫情毫無減緩跡象，但該區政府仍想要放寬封鎖、恢復經濟。

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