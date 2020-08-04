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    最高罰21萬！新加坡：入境居家隔離 須佩戴電子追蹤器

    新加坡政府3日宣布，自本月11日起所有不在指定設施居家檢疫的入境人士，均須佩戴電子追蹤器。（歐新社）

    新加坡政府3日宣布，自本月11日起所有不在指定設施居家檢疫的入境人士，均須佩戴電子追蹤器。（歐新社）

    2020-08-04 07:55:43

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒全球，新加坡政府3日宣布，自本月11日起所有不在指定設施居家檢疫的入境人士，均須佩戴電子追蹤器，違者將開罰最高1萬新元（約新台幣21萬）。

    新加坡移民與關卡局（ICA）、人力部與教育部3日公告，自11日起入境新加坡的人士，若不在指定地點進行居家隔離檢疫，就要強制配戴電子追蹤器，包含該國公民、永久居民、長期簽證持有者、工作簽證持有者及其家屬在內的所有入境人士，均在適用範圍之列，不過12歲以下兒童則是豁免。佩戴者在檢疫期結束前不得離開住所或改動追蹤器，違者將開罰最高1萬新元（約新台幣21萬）。

    由於該國疫情趨緩，新加坡也逐步開放跨境旅行邊界，因此上述措施也是希望有助監控居家隔離，減低病毒擴散危險。旅遊局方面也將針對旅行團放寬限制，凡以步行、單車與輕艇等方式的旅行團人數最多10人（不包括導遊與駕駛），分組不能超過5人，且須保持至少一公尺的社交安全距離。至於使用交通工具的旅行團，接駁巴士最多限制50人。

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