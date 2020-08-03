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    武漢肺炎》牛津疫苗拚10月問世 將以成本價發售

    牛津團隊研發的武肺病毒疫苗AZD-1222。（路透）

    牛津團隊研發的武肺病毒疫苗AZD-1222。（路透）

    2020-08-03 17:10:29

    〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎疫苗（新型冠狀病毒病，COVID-19）還沒見到影子，一場搶購與價格大戰已隱然引爆，上市後是否真的人人可負擔，也引發疑慮。不過武肺疫苗研發的領頭羊、英國阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca，中國譯名阿斯利康）已承諾，該藥廠與英國牛津大學和合作研發的武肺疫苗不會尋求獲利，會以成本價發售。

    這款稱為AZD-1222的疫苗正在英國展開臨床二、三期聯合人體測試，預料最快10月問世，預計向全球供應20億劑疫苗，阿斯特捷利康已和美國、英國、歐洲國家敲定合約。

    這款疫苗是利用一種會在黑猩猩中引起普通感冒的病毒透過基因工程模製而成，它看起來像武肺病毒，足以誘發免疫系統學習如何攻擊真正的武肺病毒。但它是否足以對武肺病毒產生強大而持久的免疫力，仍然是一個問題，需要長期的隨訪試驗來證實這一點。

    阿斯特捷利康的行政總裁索里奧（Pascal Soriot）2日表示，疫苗或許無法終身有效，可能需要每年施打。他透露，藥廠正以「每劑幾美元」的成本，準備生產20億劑疫苗。牛津大學開發的武肺疫苗，成本預計將由政府的資金抵銷。

    武肺疫苗的定價，備受全球關注。英國《金融時報》日前引述匿名消息人士說法報導，美國生技公司莫德納所研發的疫苗，打算開價每一療程兩劑50至60美元（約台幣1500至1800元），遠高於輝瑞與BioNTech疫苗的39美元（約台幣1170元）。

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