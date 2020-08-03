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    「哈格比」挾雨進逼！長江洪水還沒退 中國警報狂發

    哈格比颱風進逼中國，當地官方已將警報升級。圖為中央氣象局發布的颱風路徑。（圖取自中央氣象局）

    哈格比颱風進逼中國，當地官方已將警報升級。圖為中央氣象局發布的颱風路徑。（圖取自中央氣象局）

    2020-08-03 18:29:47

    〔即時新聞／綜合報導〕颱風「哈格比」（Hagupit）正朝中國飛奔、直衝長江流域，預計4日凌晨2點後在浙江省登陸，中國政府已將預警狀態升級，並坦言，目前長江洪水尚未退去，但颱風影響，5日前將迎來強降水和強對流天氣，各地方政府對此狂發颱風警報。

    根據中國官媒《中國國家應急廣播》報導，中國氣象局目前已經啟動「重大氣象災害（颱風）Ⅲ級應急響應」，官方發動氣象局辦公室、減災司、預報司、觀測司，氣象中心、氣候中心、衛星中心、信息中心、探測中心、公共服務中心、機關服務中心、宣傳科普中心、氣象報社、華風集團等單位全力監測颱風可能帶來的災情。

    根據中國官媒《中新社》報導，中國應急管理部對今日至5日發布「全國自然災害綜合風險預警」，受颱風和季風的共同影響，中國多地將有強降水和強對流天氣，其中浙江、福建、江蘇恐因颱風受災，而長江、淮河與太湖流域仍可見到高漲的水位。

    在中國中央氣象台發布颱風黃色預警後，各地預警狂發，包括台州地質災害氣象風險橙色預警、福建省發布颱風橙色預警、浙江黃色海浪警報與風暴潮黃色警報、浙江溫州啟動防颱風Ⅱ級應急響應與颱風橙色預警、溫嶺市氣象局發布颱風橙色預警、寧海縣氣象台颱風黃色預警信號、福清市氣象台颱風黃色預警、閩侯縣氣象台颱風藍色預警。

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