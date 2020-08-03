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    噁爆！ 杭州垃圾廠偷接自來水管線「排汙」 村民慘喝廢水數月

    中國杭州西湖區湖埠村爆垃圾處理場竟偷接自來水管，使汙水直接進入民生用水中，直到飲用水出現異味，此事才曝光。（圖截自微博影片）

    中國杭州西湖區湖埠村爆垃圾處理場竟偷接自來水管，使汙水直接進入民生用水中，直到飲用水出現異味，此事才曝光。（圖截自微博影片）

    2020-08-03 14:10:12

    〔即時新聞／綜合報導〕中國杭州西湖近日傳出一起離譜事件，雙浦鎮有一去年12月才建成的公辦民營的垃圾處理廠，近日被網友爆出該處理場竟直接將「排汙管」接入「民用自來水管」高壓排汙，直到上個月26日民眾向地方機構反應水有明顯異味，以及多人飲用、使用後身體不適、皮膚發紅斑，此事才曝光，讓居民氣炸，但官方後續仍試圖淡化此事，惹怒中國網友。

    綜合中媒報導，上個月26日杭州西湖區雙浦鎮湖埠村，有居民發現家中的自來水出現像「垃圾和屍體腐爛的味道」，飲用後全家腹瀉。此外，其他居民表示在做飯、洗澡使用自來水後出現肚子疼、皮膚發紅等情況。於是他到村子上游、去年12月才建成的「雙浦易腐垃圾處置點」附近查看，發現該處理廠竟將汙水管直接接入民用自來水管中「高壓排汙」，超過1600居民將「加料水」下肚，當場氣炸，直衝地方機構告狀。

    但直到30日，杭州市西湖區政府才發通報稱確有此事，並說是雙浦易腐垃圾處置點內部「違規操作」，導致污水進入市政供水管道。又說經消毒後，已在28日上午已恢復正常供水，相關責任人正在被調查。

    官方這番說詞惹怒不少中國網友，「幾個月的汙水，2天就淨化，這是什麼黑科技呀！」、「這不是簡單的違規！這涉嫌嚴重犯罪，故意污染飲用水，應該刑事立案了」、「一個垃圾處理點，如此輕易就可以接入市政自來水管道？到底誰同意違規，拿到了哪一層級的授權？」也讓不少人悲嘆「傷害你的人，都是中國人」、「我們都只是韭菜而已，任人宰割。沒得特供，沒得辦法」、「大家都是韭菜澆點糞水怎麼了，不是更有營養嗎」、「要相信政府，居民最後都會閉嘴的」、「中國人早晚死在自己手裡」。

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