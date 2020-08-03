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    BBC踢爆！伊朗掩蓋武漢肺炎疫情 死亡人數是官方數字的3倍

    英國廣播公司（BBC）踢爆伊朗政府掩蓋了武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情數據，實際死亡人數應為官方記的3倍之多；確診人數則是45萬餘人，是政府公告27.8萬人染疫的2倍。（美聯社）

    英國廣播公司（BBC）踢爆伊朗政府掩蓋了武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情數據，實際死亡人數應為官方記的3倍之多；確診人數則是45萬餘人，是政府公告27.8萬人染疫的2倍。（美聯社）

    2020-08-03 11:05:27

    〔即時新聞／綜合報導〕英國廣播公司（BBC）所蒐集的醫療紀錄與病患清單顯示，伊朗政府掩蓋了武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情數據，截至7月20日為止實際死亡人數應為4.2萬人左右，是官方記載1.4萬人病死的3倍之多；確診人數則是45萬餘人，是政府公告27.8萬人染疫的2倍。

    《BBC》報導，伊朗一直是中國以外武漢肺炎最嚴重的國家之一，在最近的幾個星期裡更迎來了第二波疫情爆發，但專家始終認為官方統計的病患數字不正確。

    就在各界充滿懷疑之時，《BBC》收到了匿名發送的疫情資料，上面記載了伊朗各地醫院收治患者的詳細訊息，其中包括姓名、年齡、性別、症狀、住院日期和時間長短、病患在染疫前可能就具有的潛在疾病等等。

    消息人士說，他們之所以和《BBC》分享數據，是因為他們想闡明真相並結束這場疫情大流行底下的「政治遊戲」。《BBC》經過檢查後，發現匿名疫情清單上的資訊和已知的患者相符。

    那麼，這份告密資料上透露了什麼？原來，伊朗早在1月22日就出現首例死亡，但官方一直聲稱2月19日才有患者病死，而在這段空白的28天裡其實已累計52人染疫身亡。

    因此，最初的死亡人數早就遠遠超過伊朗當局的統計，到了3月中旬更達到官方數字的5倍，直到3月底伊朗實施封鎖後才開始減少，但5月下旬鬆綁防疫措施後又讓疫情復甦。

    了解內情的匿名醫師透露，其實伊朗衛生部一直都受到情報部門的壓力，因為情報部門的立場是「不承認伊朗有新型冠狀病毒」，直到庫姆的莫拉伊醫生兄弟檔（Mohammad Molayi、Ali Molayi）發現許多病患都出現武漢肺炎的典型症狀，使用一般的治療方法完全沒效，這才踢爆了偽裝的假象，讓政府首次承認境內已出現病例。

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