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    中國漁船在厄瓜多外海非法捕撈 美國務卿龐皮歐嚴厲譴責

    厄瓜多的加拉巴哥群島周邊海域近日遭大批中國漁船非法過度捕撈，美國國務卿龐皮歐對此嚴厲譴責。（彭博）

    厄瓜多的加拉巴哥群島周邊海域近日遭大批中國漁船非法過度捕撈，美國國務卿龐皮歐對此嚴厲譴責。（彭博）

    2020-08-03 10:59:25

    〔即時新聞／綜合報導〕厄瓜多的加拉巴哥群島（Galapagos Islands）1978年被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產，是鯊魚種類最豐富的海域之一，但近日遭大批中國漁船濫捕濫撈，嚴重破壞海洋生態。美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）譴責中國漁船的掠奪性海洋捕撈行為，並支持厄瓜多政府執法。

    根據《美國之音》報導，就中國漁船在加拉巴哥群島周邊海域非法捕撈，龐皮歐2日發表聲明表示，中國政府擁有全球最大國家補貼的商業漁船船隊，這些船隊經常非法進入其他國家擁有主權及管轄權的海域，在進行未經許可，也沒有簽署過度捕撈協議的情況下，進行捕撈作業。這些非法且毫無節制的行為，破壞了法規和海洋生態環境，國際社會應該共同遵守制度，並要求北京為海洋環境做出更大的努力。

    聲明指出，厄瓜多政府採取行動，對為了獲得魚翅而在加拉巴哥群島捕撈瀕危鯊魚的數百艘中國漁船發出警告。美國堅決支持厄瓜多政府，對於那些遭中國漁船非法過度濫撈，經濟和自然資源受損的國家，我們將與他們站在一起。

    厄瓜多政府日前表示，近日在加拉巴哥群島周邊海域發現約260艘中國漁船，是近年來最大規模的船隊之一。厄瓜多海軍持續監視中國漁船，並在沿海巡邏，避免2017年的事件再次發生。2017年厄瓜多政府在中國漁船上查獲300噸漁獲，其中大部分是瀕危鯊魚。

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