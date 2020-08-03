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    泰國民眾憤怒！紅牛繼承人酒駕撞死警察 目擊證人車禍死亡

    泰國紅牛飲料創辦人的金孫瓦拉育（Vorayuth Yoovidhya，圖）涉嫌酒後駕駛法拉利撞死警察，至今仍逍遙法外，目擊證人更是離奇於7月30日車禍死亡。（美聯社）

    泰國紅牛飲料創辦人的金孫瓦拉育（Vorayuth Yoovidhya，圖）涉嫌酒後駕駛法拉利撞死警察，至今仍逍遙法外，目擊證人更是離奇於7月30日車禍死亡。（美聯社）

    2020-08-03 10:25:24

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國聞名全球的紅牛飲料創辦人許書標，其金孫瓦拉育（Vorayuth Yoovidhya）涉嫌於2012年酒後駕駛法拉利撞死警察，瓦拉育至今仍逍遙法外，日前檢方還決定撤銷所有指控。不過，此案目擊證人離奇於7月30日車禍死亡，讓泰國民眾紛紛懷疑背後不單純，要求政府介入嚴查。

    據《路透》報導，瓦拉育撞死警察案的40歲證人馬松（Jaruchart Mardthong），7月30日被一輛機車撞擊後在醫院不治，機車騎士雖有受傷但已離開醫院。馬松死後初步屍檢結果尚未公佈，但已引起民眾的質疑。

    泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）強調會徹查馬松車禍一事，並成立特別委員會來調查導致瓦拉育被撤銷指控的原因，但委員會只有30天的時間，並且無法干預檢方、警察和法院。

    據了解，瓦拉育當年開車撞上警察後還一連拖行了幾十公尺並肇事逃逸，雖然仍然被查出涉案但他收到8次傳票都沒出庭。2017年，泰國曾針對瓦拉育發布通緝令，不過他隨即出境逍遙，讓泰國民眾怒斥這根本就是「有錢無罪，無錢有罪」。

    警方表示，目前瓦拉育撞死警察案已正式結束了，只有在受害人親屬直接將案件提交給法院，或者在有新證人或新證據的情況下才能重啟該案。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    瓦拉育當年駕駛法拉利撞死警察後肇事逃逸。（歐新社）

    瓦拉育當年駕駛法拉利撞死警察後肇事逃逸。（歐新社）

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