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    追殺到底！印度先封殺中國應用程式 再下令嚴審孔子學院

    印度示威者在加爾各答街頭點燃中國國旗和中國領導人習近平的照片。（路透社資料照）

    印度示威者在加爾各答街頭點燃中國國旗和中國領導人習近平的照片。（路透社資料照）

    2020-08-03 11:46:21

    〔即時新聞／綜合報導〕中印兩國緊張關係再升級，印度繼日前大動作宣布封殺微信、抖音等59款中國應用程式，印媒昨日報導，因有多家安全機構向內閣秘書拉吉夫．高巴（Rajiv Gauba）報告中國透過電信業和高等教育「高度滲透」印度社會，因此教育部決定在未來一週內，審核與該國7所院校合作建立的孔子學院和孔子課堂，還計劃審核所有印度高等院校與與中國高校簽署的54份校際合作項目。

    根據《印度斯坦時報（Hindustan Times）》報導，上月15日有多家安全機構向內閣秘書拉吉夫．高巴報告，中國透過電信和高等教育領域「高度滲透」印度社會，因此，印度教育部決定在未來一週內，審核與該國7所院校合作建立的孔子學院和孔子課堂；還計劃審核印度理工學院、印度國家理工學院等印度知名學府與中國高校簽署的54份校際合作項目，並向外交部以及大學教育資助委員會發出了相關通知。

    印度目前共有4所孔子學院和3個孔子課堂，分別是韋洛爾科技大學孔子學院、孟買大學孔子學院、拉夫里科技大學漢語教學中心、金德爾全球大學漢語言培訓與研究中心，以及加爾各答中文學校孔子課堂、印度巴拉蒂大學廣播孔子課堂和曼格拉姆大學漢語教學中心。

    此外，還將審查印度高等教育機構和大陸高校及機構簽署的54份合作協定內容，其中包括印度理工學院（IITs）、國家理工學院（NITS）等高校與中國清華大學北京外國語大學、中央財經大學等多所頂級高校及機構在「文化交流以及語言課程」方面的合作協定。目前印度政府尚未公布審查後將做出什麼決定，但教育部確定將追查各大學、學院及機構在和中國簽署合作協定前，是否獲得過印度人力資源開發部或外交部的同意。

    孔子學院由中國教育部直接撥款資助，以宣揚中國語言和文化，而歐美國家指則中國政府借助「孔子學院」作為政治宣傳工具，嚴重影響國家安全，下令關閉多間挳子學院、學堂，澳洲還成為調查委員會審視國內大學與孔子學院簽署的合作協議，是否牴觸外國干預國家的法律。

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