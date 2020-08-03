追殺到底！印度先封殺中國應用程式 再下令嚴審孔子學院
〔即時新聞／綜合報導〕中印兩國緊張關係再升級，印度繼日前大動作宣布封殺微信、抖音等59款中國應用程式，印媒昨日報導，因有多家安全機構向內閣秘書拉吉夫．高巴（Rajiv Gauba）報告中國透過電信業和高等教育「高度滲透」印度社會，因此教育部決定在未來一週內，審核與該國7所院校合作建立的孔子學院和孔子課堂，還計劃審核所有印度高等院校與與中國高校簽署的54份校際合作項目。
根據《印度斯坦時報（Hindustan Times）》報導，上月15日有多家安全機構向內閣秘書拉吉夫．高巴報告，中國透過電信和高等教育領域「高度滲透」印度社會，因此，印度教育部決定在未來一週內，審核與該國7所院校合作建立的孔子學院和孔子課堂；還計劃審核印度理工學院、印度國家理工學院等印度知名學府與中國高校簽署的54份校際合作項目，並向外交部以及大學教育資助委員會發出了相關通知。
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印度目前共有4所孔子學院和3個孔子課堂，分別是韋洛爾科技大學孔子學院、孟買大學孔子學院、拉夫里科技大學漢語教學中心、金德爾全球大學漢語言培訓與研究中心，以及加爾各答中文學校孔子課堂、印度巴拉蒂大學廣播孔子課堂和曼格拉姆大學漢語教學中心。
此外，還將審查印度高等教育機構和大陸高校及機構簽署的54份合作協定內容，其中包括印度理工學院（IITs）、國家理工學院（NITS）等高校與中國清華大學北京外國語大學、中央財經大學等多所頂級高校及機構在「文化交流以及語言課程」方面的合作協定。目前印度政府尚未公布審查後將做出什麼決定，但教育部確定將追查各大學、學院及機構在和中國簽署合作協定前，是否獲得過印度人力資源開發部或外交部的同意。
孔子學院由中國教育部直接撥款資助，以宣揚中國語言和文化，而歐美國家指則中國政府借助「孔子學院」作為政治宣傳工具，嚴重影響國家安全，下令關閉多間挳子學院、學堂，澳洲還成為調查委員會審視國內大學與孔子學院簽署的合作協議，是否牴觸外國干預國家的法律。