武漢肺炎》病例激增！瑞士國慶低調過 官方考慮趨嚴防疫

週六（1日）為瑞士國慶，瑞士國民在封鎖政策下低調慶祝國慶日。圖為登山者為慶祝國慶在瑞士森蒂斯山（Saentis）上懸掛的大型瑞士國旗。（法新社）

2020-08-02 20:42:14

〔即時新聞／綜合報導〕瑞士武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診人數再度增加，週六（1日）為瑞士國慶，瑞士國民在封鎖政策下低調慶祝國慶日。總統索瑪魯加（Simonetta Sommaruga）警告，距離疫情結束，還有很長的路要走。

綜合外媒報導，瑞士傳統國慶慶祝活動在呂特利（Rütli）舉行，去年在呂特利的國慶慶典，有超過2000人與會，而今年因防疫禁止千人以上集會，因此只有150人獲准參加。瑞士總統索瑪魯加告訴瑞士法語廣播電視說：「病毒仍然存在，在等待疫苗問世期間，我們必須與它和平共存。」

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瑞士武漢肺炎特別工作組新任負責人阿克曼（Martin Ackermann）表示，瑞士在近期病例激增後應該加強防疫限制，以再次遏止病毒，且預防將來需要採取更嚴厲的封鎖措施。

阿克曼週六（1日）接任了工作組的負責人，他說，他支持強制在室內戴口罩。瑞士政府目前僅強制在大眾運輸和示威遊行中戴口罩。阿克曼對媒體說：「我還認為，現在公共活動的規模應減少到100人，因為確診數量有呈指數級增長的風險。」

瑞士6月份平均每天35例，最近卻發現的每日確診數已激增至200例以上。瑞士取消了3月份開始實施的部分封鎖措施，當時商店、酒吧和飯店都強制關閉以防止病毒的傳播。目前則已3.5萬人確診，1707人死亡。瑞士第2大城日內瓦（Geneva）已再度下令關閉夜店，以因應疫情。

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