NASA拍到北極兩冰蓋完全消失 專家3年前就預測不到5年就融化

NASA衛星拍到北極地區的兩個冰蓋已完全消融，全球暖化正是造成冰蓋迅速消融的元凶。（圖擷取自NASA推特）

2020-08-02 19:58:01

〔即時新聞／綜合報導〕近日美國太空總署（NASA）的衛星拍到北極地區的2個冰蓋已完全消融，美國國家冰雪數據中心（NSIDC）的專家早在2017年就預測北極冰蓋5年內會消失，而今真的應驗，全球暖化正是造成冰蓋迅速消融的元凶。

綜合外媒報導，NASA公布的衛星影像顯示，位於北極地區的聖帕特里克灣冰蓋（St. Patrick Bay ice caps）有2個冰蓋已完全消失，這2個冰蓋曾經位在加拿大埃爾斯米爾島（Ellsmere Island）高原上。NSIDC主任馬克（Mark Serreze）表示自己曾於1980年到加拿大研究過這2個冰蓋，之後在2017年發表論文，內容就預測了它們可能在5年內消失，而今預言成真，讓馬克不勝唏噓，「第一次看到這些冰蓋時，心想它們會永遠在這，但看著它們在不到40年的時間消失，讓我相當震驚」。

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NSIDC也在官網上表示，這2個已消融的冰蓋在1959年的面積分別為7.48和2.93平方公里，是美國中央公園的2倍多。之後2017年科學家們將2015年的衛星影像等數據比對1959年拍攝的垂直航空照片，發現這段期間（1959-2015）冰蓋已融化到只剩下過去面積的5%，尤其在2015年，冰蓋縮小的面積十分明顯。

馬克無奈表示，雖然已經知道結局，但人類還是無法做好充分準備，直言全球暖化是十分現實的，北極的冰蓋正緩慢瓦解...。

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