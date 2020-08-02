為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    NASA拍到北極兩冰蓋完全消失 專家3年前就預測不到5年就融化

    NASA衛星拍到北極地區的兩個冰蓋已完全消融，全球暖化正是造成冰蓋迅速消融的元凶。（圖擷取自NASA推特）

    NASA衛星拍到北極地區的兩個冰蓋已完全消融，全球暖化正是造成冰蓋迅速消融的元凶。（圖擷取自NASA推特）

    2020-08-02 19:58:01

    〔即時新聞／綜合報導〕近日美國太空總署（NASA）的衛星拍到北極地區的2個冰蓋已完全消融，美國國家冰雪數據中心（NSIDC）的專家早在2017年就預測北極冰蓋5年內會消失，而今真的應驗，全球暖化正是造成冰蓋迅速消融的元凶。

    綜合外媒報導，NASA公布的衛星影像顯示，位於北極地區的聖帕特里克灣冰蓋（St. Patrick Bay ice caps）有2個冰蓋已完全消失，這2個冰蓋曾經位在加拿大埃爾斯米爾島（Ellsmere Island）高原上。NSIDC主任馬克（Mark Serreze）表示自己曾於1980年到加拿大研究過這2個冰蓋，之後在2017年發表論文，內容就預測了它們可能在5年內消失，而今預言成真，讓馬克不勝唏噓，「第一次看到這些冰蓋時，心想它們會永遠在這，但看著它們在不到40年的時間消失，讓我相當震驚」。

    NSIDC也在官網上表示，這2個已消融的冰蓋在1959年的面積分別為7.48和2.93平方公里，是美國中央公園的2倍多。之後2017年科學家們將2015年的衛星影像等數據比對1959年拍攝的垂直航空照片，發現這段期間（1959-2015）冰蓋已融化到只剩下過去面積的5%，尤其在2015年，冰蓋縮小的面積十分明顯。

    馬克無奈表示，雖然已經知道結局，但人類還是無法做好充分準備，直言全球暖化是十分現實的，北極的冰蓋正緩慢瓦解...。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    全球暖化危機！ 北極地區馴鹿 近20年驟減300萬隻
    2018-12-15 20:51

    全球暖化危機！ 北極地區馴鹿 近20年驟減300萬隻
    全球最大冰山將消失！ NASA：近期恐融化無蹤
    2018-06-13 14:51

    全球最大冰山將消失！ NASA：近期恐融化無蹤
    FANG尖牙策略存基金

    FANG尖牙策略存基金
    北極神秘「變形冰窟」曝光 NASA：無法解釋的現象
    2018-04-26 09:54

    北極神秘「變形冰窟」曝光 NASA：無法解釋的現象
    全球暖化病入膏肓？NASA：去年夏天史上排名第二熱
    2018-01-19 12:15

    全球暖化病入膏肓？NASA：去年夏天史上排名第二熱
    揪你潮開學！全國電腦送Vans背包

    揪你潮開學！全國電腦送Vans背包
    國際今日熱門
    2020-08-01 22:16

    武漢肺炎》好快！ 俄國：10月開始接種疫苗

    2020-08-01 22:52

    驚悚影片曝光！ 印度大型起重機倒塌 至少11人被壓死 影片

    2020-08-02 00:27

    美媒：史丹佛最新報告 科研合作是「幫中國擦槍」

    2020-08-01 22:50

    武漢肺炎》大學研究：比利時恐近80萬人感染 官方數據12倍

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播