中國海警船頻逼近釣魚台 日媒：共軍搭配飛彈快艇

中國海警船今再度駛入有主權爭議的釣魚台（日稱尖閣諸島）海域，創下連續111日的最長天數。圖為釣魚台海域的日本海上保安廳巡邏船。（路透）

2020-08-02 17:15:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國海警船今日（2日）再度駛入有主權爭議的釣魚台（日稱尖閣諸島）海域，創下連續111日的最長天數。據日本政府消息人士透露，中國海警船進入入釣魚台海域後，解放軍就會搭配部署飛彈快艇，以牽制日本護衛艦。

綜合日媒報導，4艘中國海警船今再度進入釣魚台海域，並於早上10點離開，創下2012年日本宣布「尖閣諸島國有化」以來，中國海警船連續進入該海域的最長天數。

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根據至少一位日本政府相關人士透露，中國海警船在駛入釣魚台海域時，中國海軍也會部署飛彈快艇，以牽制日本自衛隊護衛艦。飛彈快艇隸屬於中國東海艦隊，與一般軍艦相比，這些快艇沒有舷號、噸位小，又具有海洋迷彩塗裝。

除此之外，中國地面的飛彈部隊也會配合行動，在境內部署反艦飛彈，「只要（海警船）侵入領海，一般沒有部署的地方就會出現反艦飛彈」。

據悉，這種軍警聯合行動在2018年左右開始越來越明顯，在同年7月，中國海警局被編入中共中央軍事委員會下的人民武裝警察部隊轄下，許多跡象都表明，解放軍和海警已在同一個指揮系統下聯合行動。

中國海警局不斷強化海警船的噸位，有些甚至達1萬2000噸並且搭載機砲，堪比軍艦。據日本政府防衛省分析，有些海警船是改裝自中國軍艦。

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