為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國海警船頻逼近釣魚台 日媒：共軍搭配飛彈快艇

    中國海警船今再度駛入有主權爭議的釣魚台（日稱尖閣諸島）海域，創下連續111日的最長天數。圖為釣魚台海域的日本海上保安廳巡邏船。（路透）

    中國海警船今再度駛入有主權爭議的釣魚台（日稱尖閣諸島）海域，創下連續111日的最長天數。圖為釣魚台海域的日本海上保安廳巡邏船。（路透）

    2020-08-02 17:15:36

    〔即時新聞／綜合報導〕中國海警船今日（2日）再度駛入有主權爭議的釣魚台（日稱尖閣諸島）海域，創下連續111日的最長天數。據日本政府消息人士透露，中國海警船進入入釣魚台海域後，解放軍就會搭配部署飛彈快艇，以牽制日本護衛艦。

    綜合日媒報導，4艘中國海警船今再度進入釣魚台海域，並於早上10點離開，創下2012年日本宣布「尖閣諸島國有化」以來，中國海警船連續進入該海域的最長天數。

    根據至少一位日本政府相關人士透露，中國海警船在駛入釣魚台海域時，中國海軍也會部署飛彈快艇，以牽制日本自衛隊護衛艦。飛彈快艇隸屬於中國東海艦隊，與一般軍艦相比，這些快艇沒有舷號、噸位小，又具有海洋迷彩塗裝。

    除此之外，中國地面的飛彈部隊也會配合行動，在境內部署反艦飛彈，「只要（海警船）侵入領海，一般沒有部署的地方就會出現反艦飛彈」。

    據悉，這種軍警聯合行動在2018年左右開始越來越明顯，在同年7月，中國海警局被編入中共中央軍事委員會下的人民武裝警察部隊轄下，許多跡象都表明，解放軍和海警已在同一個指揮系統下聯合行動。

    中國海警局不斷強化海警船的噸位，有些甚至達1萬2000噸並且搭載機砲，堪比軍艦。據日本政府防衛省分析，有些海警船是改裝自中國軍艦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    東海緊張 美軍司令百分百挺日
    2020-07-30 05:30

    東海緊張 美軍司令百分百挺日
    駐日美軍司令：可協助日監控中國入侵釣島周邊
    2020-07-29 18:32

    駐日美軍司令：可協助日監控中國入侵釣島周邊
    FANG尖牙策略存基金

    FANG尖牙策略存基金
    中國海警船連百日進釣魚台海域 美學者：這是不明智的戰略
    2020-07-23 12:49

    中國海警船連百日進釣魚台海域 美學者：這是不明智的戰略
    中國海警船航行釣魚台海域「連續百日」 日方嚴正抗議
    2020-07-22 12:39

    中國海警船航行釣魚台海域「連續百日」 日方嚴正抗議
    揪你潮開學！全國電腦送Vans背包

    揪你潮開學！全國電腦送Vans背包
    入侵領海？中國要求日漁船禁駛入釣魚台海域 日本斷然回絕
    2020-07-20 10:47

    入侵領海？中國要求日漁船禁駛入釣魚台海域 日本斷然回絕
    今年第17次！ 日本控中國海警船駛入釣魚台領海
    2020-07-14 16:05

    今年第17次！ 日本控中國海警船駛入釣魚台領海
    國際今日熱門
    2020-08-01 22:16

    武漢肺炎》好快！ 俄國：10月開始接種疫苗

    2020-08-01 20:00

    蘋果配合中國審查 中國App Store下架近3萬應用程式

    2020-08-01 18:28

    東歐憂中俄合謀 東打台灣西攻烏克蘭 令美分身乏術

    2020-08-01 18:49

    「不信奉基本法」被DQ 黃之鋒：籲高官放棄外國護照表忠

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播