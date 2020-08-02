飆風戰機與殲20誰強 中印網友空中先開戰

印度剛接收首批5架飆風戰機（見圖），為印度抗中打了一劑強心針，但飆風戰機是否能戰勝中國殲20，在中印引起網友討論。（歐新社檔案照）

2020-08-02 17:14:17

〔中央社〕在中印邊境對峙迄今無法緩解下，印度剛接收首批5架飆風戰機，為印度對抗中國打了一劑強心針，但也引發中印網友就飆風戰機是否能戰勝中國殲20，展開一場論戰。

印度與中國部隊5月初在拉達克（Ladakh）東部發生對峙迄今，雖然雙方透過外交與軍事管道完成第一階段撤軍，但中國拒絕撤離班公錯湖已占領的第4指，且持續強化主權爭議地區的戰略基礎設施，印度也計畫增兵3萬5000人到拉達克東部，邊境緊張情勢再度升溫。

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由於印度空軍已23年沒有購入新戰機，而現存的米格21（MiG-21）、幻象2000和蘇愷30MKI（Su-30MKI）、米格29（MiG-29）等戰機，不是過於老舊，就是在類似中印邊境這種高海拔地區性能較差，而中國空軍卻已擁有匿蹤戰機殲20，和仿自蘇愷30且加以改良的殲16多用途戰機，讓雙邊的空中實力差距拉大。

加上巴基斯坦部隊似乎和中國不約而同，也在印巴克什米爾邊境與印度部隊多次交火，印度國防部因應可能發生的兩線作戰情況，除緊急向俄羅斯採購21架米格29和12架蘇愷30MKI，並請法國儘早交付飆風戰機，更緊急從海軍抽調米格29艦載機，部署到拉達克前線以監控和防範中國入侵，顯得捉襟見肘。

因此，5架飆風（Rafale）戰機能在7月29日從法國飛行近7000公里抵達印度，讓印度信心大增，印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）更推文說，這標記著印度軍事史上新時代的開始。

辛赫還詳細介紹飆風戰機因應印度需求提升過後的性能，並在未點名中國的情況下說，那些想威脅印度領土完整的人，應該開始擔憂。

由於莫迪政府在採購飆風戰機時，被在野黨批評價格過高且其中有舞弊之嫌，在印度空軍接收首批飆風戰機後，印度網友在社群媒體上討論飆風戰機是否物超所值？能否對抗得了中國最新的殲20戰機？最後卻逐漸演變為中、印網友在社群媒體上的論戰，媒體也加入其中，雙方一來一往，都說自己的戰機比較強。

就在中印網友吵得不可開交之際，向來以鷹派民族主義激進言論著稱的中共黨媒環球時報英文版，引述專家張學峰談話稱，飆風戰機僅優於印度另一款戰機蘇愷30MKI約1/4，不會帶來質的重大轉變。

張學峰又說，飆風戰機配備主動相位陣列雷達（AESA）、先進武器和有限的匿蹤技術，可以與其他國家使用的第3代（相當於西方所稱的第4代戰機）以上戰機相提並論，但要面對具備匿蹤性能的第4代戰機（相當於西方所稱的第5代戰機，這裡暗指的是殲20）將非常困難。

中國專家的說法，讓印度空軍前司令多納（B.S. Dhanoa）忍不住加入論戰。多納推文質疑，如果殲20真的是中國所稱的第5代戰機，為何帶有鴨翼（又稱前置翼）？而真正的第5代戰機（如美國的F-22、F-35和俄羅斯的Su-57）則沒有。

多納認為，殲20的匿蹤性能不足以被稱為第5代戰機，因為配置鴨翼的戰機會提高戰機在雷達的辨識度，並把戰機的位置透過雷達轉給飆風戰機配備的流星（Meteor）飛彈系統。

多納的上述談話，暗指殲20匿蹤性能不足，在接戰時馬上就會被雷達偵測到，並把所在位置傳達給飆風戰機，飆風戰機可在視距外直接用流星飛彈把殲20擊落。

此外，多納還質疑，如果殲20真的是第5代戰機，為何不能超音速巡航？相對於殲20，他稍後告訴「印度斯坦時報」（Hindustan Times），飆風戰機具備超音速巡航能力，雷達可與世界上最好的戰機相媲美。

印度網友也接著加入論戰說，殲20的實戰經驗是零，反觀飆風戰機，在阿富汗、利比亞、馬利、伊拉克和敘利亞任務中，都有實戰經驗。

但中國網友則反脣相稽稱，再好的戰機也禁不起印度摔飛機的能力。

一名新德里外交圈人士說，由於飆風戰機還有印度議題熱度，中印網友在這個熱度上引發辯論，不會讓人太過驚訝，但雙方都不願為拉達克東部的對峙開戰，應該還是會持續以外交和軍事管道和平解決爭端。

由於中印部隊在拉達克東部的對峙談判陷入僵局，短期內看不到和緩跡象，加上雙方民間長期相互敵視，這場論戰也許短期內還會持續下去。

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