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    外國也有魔神仔？少女深山失蹤8天 獲救後無法說明過程

    美國18歲少女福達（Gia Fuda）於西雅圖東部深山失蹤，8天後順利獲救被稱為是奇蹟，但她無法說明自己失蹤的日子裡到底發生了什麼事。圖為福達失蹤前被拍到的身影。（圖擷自King County Sheriff's Office臉書）

    美國18歲少女福達（Gia Fuda）於西雅圖東部深山失蹤，8天後順利獲救被稱為是奇蹟，但她無法說明自己失蹤的日子裡到底發生了什麼事。圖為福達失蹤前被拍到的身影。（圖擷自King County Sheriff's Office臉書）

    2020-08-02 12:07:30

    〔即時新聞／綜合報導〕國外也有魔神仔？美國18歲少女福達（Gia Fuda）7月24日在華盛頓州西雅圖東部的喀斯喀特山脈失蹤，當地被稱為「死亡區」，因此福達於8天後獲救被稱為是奇蹟，但她無法說明自己失蹤的日子裡到底發生了什麼事。

    《ABC》報導，華盛頓州一家咖啡店的監視器拍到福達失蹤前的身影，隔天在高山地區的2號公路上有人發現她沒油的轎車停放於路旁，當局隨即展開一個多星期的搜查，直到1日終於順利尋獲福達。

    受理此案的金郡（King County）警方透露，1日下午2時45分許，搜救隊在公路旁樹林深處的溪流中找到了福達的筆記本，隊員們沿著小溪走又看到了女孩的衣服和鞋子，最後終於在山谷底部發現福達。

    據了解，福達失蹤時身上沒有帶任何食物，但樹林裡有果實可以維生，渴了也可以喝小溪裡的水。尋獲少女的搜救隊中有人是醫生，能夠幫她進行初步的治療和檢查，但福達無法連貫地說明這8天內的事情。

    金郡警長辦公室指出，福達轎車沒油停下後，距離最近的加油站位於16公里外，福達可能是想要步行過去卻迷路了，但尚不清楚福達為何離開公路進入了樹林。

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