各國爭疫苗研發領先地位 佛奇對中俄疫苗安全性表擔憂

美國公衛專家佛奇指出，美國有望搶先全球開發出武漢肺炎疫苗，並對中俄兩國的疫苗安全性表示擔憂。（法新社）

2020-08-01 16:24:27

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，各國目前正積極開發疫苗，美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）7月31日在國會聽證會時，被問及「疫苗戰」的問題，對中國和俄羅斯研發的疫苗安全性表示出擔憂。

綜合外媒報導，佛奇在國會聽證會被問及，若是中國或俄羅斯先完成武漢肺炎疫苗研發，美國是否會考慮使用中、俄的疫苗，佛奇則認為這樣的可能性極低。佛奇指出，美國正快速開發疫苗，並強調，美國應該會是全球首個成功研發出武肺疫苗的國家，不必仰賴其他國家提供疫苗。

請繼續往下閱讀...

俄羅斯近日有官員透露，將領先全球在8月批准武漢肺炎疫苗上市。中國日前也有生醫公司宣布，已研發出武漢肺炎疫苗，現階段僅限解放軍使用。包括佛奇在內，許多人皆對中俄兩國開發的疫苗效用和安全性表示擔憂。

佛奇表示，希望中國和俄羅斯在對任何人使用疫苗前，已實際測試過疫苗。並認為，在進行測試前，就聲稱已準備好疫苗有問題。據報導，除疫苗研發的速度引發質疑外，中國和俄羅斯在疫情期間，也多次爆出試圖竊取他國的疫苗資料，中俄兩國皆否認指控。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法