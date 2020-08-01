美國再制裁2位新疆官員 凍結資產並限制入境

2020-08-01 01:11:01

〔中央社〕美國今天再對新疆高官開鍘。美國財政部與國務院宣布，制裁新疆生產建設兵團黨委副書記彭家瑞與前新疆生產建設兵團黨委書記孫金龍，他們在美資產將被凍結並限制入境。

美國行政部門9日以涉及嚴重侵犯新疆少數族群人權為由，制裁新疆黨委書記陳全國、前新疆政法委書記朱海侖、新疆公安廳廳長王明山、前新疆公安廳黨委書記霍留軍及新疆公安廳。遭制裁人員及機構在美資產將被凍結，前3人也禁止入境美國。

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美國財政部外國資產管制辦公室今天再以同樣事由，依據總統川普2017年12月發布的第13818號行政命令，宣布制裁2名現任、前任新疆官員及1家中國政府機構，包含彭家瑞、孫金龍及新疆生產建設兵團。

根據上述行政命令，嚴重人權侵犯與貪污情事對美國國安、外交政策與經濟造成重大威脅，相關人士在美資產應被凍結。

外國資產管制辦公室指出，新疆生產建設兵團是新疆維吾爾自治區準軍事部隊機構，從屬於中國共產黨，任務是透過推動中國對新疆經濟發展願景，強調聽從中央規畫及資源採集，以強化對新疆內部控制。

外國資產管制辦公室表示，月初遭制裁的陳全國，目前就擔任新疆生產建設兵團第一政委，對該兵團進行管控。

除了凍結資產，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天也發聲明宣布，彭家瑞與孫金龍未來將被限制入境美國。

蓬佩奧指出，中共在新疆對維吾爾族及其他穆斯林少數民族的人權侵犯，堪稱是「世紀汙點」（stain of the century）。他強調：「我們呼籲各國，加入譴責中共對自身人民從事令人髮指人權侵犯的行列，這些作為影響世界各地數不清的家庭。」（編輯：徐睿承）

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