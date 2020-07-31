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    港版國安法上路滿月！ 港府發布通緝羅冠聰等6人

    羅冠聰不久前會見美國國務卿龐皮歐，今被港府依香港國安法發出通緝令。（圖取自羅冠聰臉書）

    羅冠聰不久前會見美國國務卿龐皮歐，今被港府依香港國安法發出通緝令。（圖取自羅冠聰臉書）

    2020-07-31 22:26:11

    〔即時新聞／綜合報導〕中國實施「香港版國安法」今（31日）已滿1個月，中國外交部發言人汪文斌對此重申，香港事務是中國內政，外國干涉將受到中國反制；香港警方今日也正式依該法通緝6名「亂港分子」，當中包括「港獨組織香港眾志創黨主席羅冠聰」。

    中國外交部發言人汪文斌今主持例行記者會時，否認「香港版國安法」遭受世界各國嚴詞批評，也提到聯合國人權理事會第44屆會議上，有54個國家做共同發言，支持中方制定香港國安法，並重申香港事務純屬中國內政，任何外國或者組織無權干涉，中方不懼怕任何外部勢力的恐嚇。

    根據中國官媒《中新社》報導，香港警察在「香港版國安法」實施1個月之際，依照該法將對6名香港公民判定為「亂港分子」並正式發出通緝令，當中包括前不久在英國與美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）會面的香港眾志創黨主席羅冠聰。但英國7月21日已經宣布「無限期中止與香港引渡條例」。

    此外，另外5名被港府視為「逃往海外的亂港分子」分別是「香港獨立聯盟」召集人陳家駒、「學生動源」成員劉康、向英國申請政治庇護成功的前英國駐香港總領館雇員鄭文傑、美國華盛頓「香港民主委員會」總監朱牧民，以及「民主前線」前成員黃台仰。

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