美國白人警察射殺黑人案重啟調查 6年後仍不起訴

布朗槍殺案後，加速了密蘇里州及全美各地的Black Lives Matter（黑人的命也是命）運動 。（美聯社）

2020-08-01 00:48:24

〔即時新聞／綜合報導〕密蘇里州聖路易斯縣的檢察官30日表示，重啟調查後，仍不會起訴2014年槍殺18歲的黑人青年布朗（Michael Brown）的白人警察。

綜合外媒報導，自檢察官貝爾（Wesley Bell）於2019年1月成為聖路易斯縣的第一位黑人檢察官起，布朗的母親和許多種族平權運動人士皆希望可以重啟對六年前的槍殺案調查。

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當時18歲的黑人青年布朗，手無寸鐵且無前科，被白人警察威爾遜（Darren Wilson）槍擊身亡，在持續大約90秒爭執過程中，威爾遜總共發射了12發子彈，其中6發擊中了布朗。他的遺體被留在街上4個小時，引起他的家人和當地居民的憤慨，更加速了密蘇里州及全美各地的Black Lives Matter（黑人的命也是命）運動。

2014年，布朗遭槍擊身亡的數月後，聯邦調查和陪審團判決威爾遜無罪。目擊者說，布朗沒有攜帶武器，而且在被槍殺時舉起了雙手，但聯邦調查人員和陪審團認為，證據表明情況並非如此。

2020年案件重啟後，經過五個月的調查，審視證據、目擊者證詞以及法醫報告後，貝爾認為並沒有辦法證明威爾遜有犯下殺人或過失殺人罪。在30日的新聞發布會上他說：「儘管此案是聖路易斯歷史上最重要的時刻之一，但問題很簡單：，我們能否毫無疑問地證明，當威爾遜開槍射殺布朗時，他是否在密蘇里州法律之下犯了謀殺或過失殺人罪？在對證據進行獨立且深入的調查後，我們確實無法證明。」

而貝爾指出，僅管沒有判下謀殺或過失殺人罪，並不代表他被免責。

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