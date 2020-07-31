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    武漢肺炎》全美首例！ 插管重症患者移植雙肺撿回一命

    全美首例武漢肺炎重症移植雙肺重生的拉米雷茲（Mayra Ramirez）在記者會上分享經驗。（美聯社）

    全美首例武漢肺炎重症移植雙肺重生的拉米雷茲（Mayra Ramirez）在記者會上分享經驗。（美聯社）

    2020-08-01 00:16:53

    〔即時新聞／綜合報導〕一名芝加哥年輕女子罹患武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）重症，意識模糊，插管靠呼吸器維生，媽媽趕到醫院「見最後一面」，但她上個月接受雙肺移植，成功救回一命，成為全美第一例。她術後清醒時根本不知發生了什麼事，「完全無法認出自己的身體。」而手術的成功也為重症患者帶來希望，未來可成為另一種生存選擇。

    綜合外媒報導，獨自從北卡羅萊納州到芝加哥工作的拉米雷茲（Mayra Ramirez）是個律師助理，年僅28歲，身體健康，而且注意防疫，疫情爆發後盡量待在家裡，後來發現自己失去味覺和嗅覺，覺得極度疲累，在出現昏沉囈語後趕緊上急診室。她被問到，誰能為她後續醫療下同意決定，她回答「我媽媽」，幾分鐘後就插管了。

    西北醫學肺移植計劃的外科主任巴拉特醫生（Ankit Bharat）說明，拉米雷茲使用人工呼吸器和病魔搏鬥了6星期，肺部已經完全被病毒破壞。當時醫生多次致電給拉米雷茲的母親向她秉報病情，隨著病情惡化，醫生更請拉米雷茲一家人來到芝加哥見她最後一面。

    拉米雷茲在康復記者會上形容當時情況，「幸運的是，一旦我的母親和兩個姊妹到達，醫療團隊就成功穩定我的狀況，他們向他們解釋了雙肺移植的選項，我母親同意了。然後在48小時內，我就接受了10小時的肺移植手術。」而她醒來時，「我看著自己，卻完全無法認出我的身體，我沒有那種認知能力去理解發生了什麼事。我只知道我想喝水。」

    巴拉特醫生說，「肺移植不適用於所有武漢肺炎患者，但確實能提供某些重症患者另一種生存選擇。」他認為這次雙肺移植手術是肺炎重症照護的里程碑，且西北醫學（芝加哥市區的醫療保健系統）正在考慮對已康復且沒有明顯器官衰竭的患者進行肺移植手術。

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