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    海平面上升 2100年全球2.25億人恐面臨洪災威脅

    目前全球約有1.48億人正遭受洪災襲擊，根據研究顯示，若是各國持續無作為，未來30年內，可能再使2300萬沿海居民遭受洪災，世紀末將會有超過2.25億人口面臨洪災威脅。圖為印度阿薩姆邦洪災。（歐新社）

    目前全球約有1.48億人正遭受洪災襲擊，根據研究顯示，若是各國持續無作為，未來30年內，可能再使2300萬沿海居民遭受洪災，世紀末將會有超過2.25億人口面臨洪災威脅。圖為印度阿薩姆邦洪災。（歐新社）

    2020-07-31 16:54:49

    〔即時新聞／綜合報導〕受到人為造成海平面上升、暴風雨和潮汐的綜合影響，目前全球約有1.48億人正遭受洪災襲擊，根據研究顯示，若是各國持續無作為，未來30年內，可能再使2300萬沿海居民遭受洪災，世紀末將會有超過2.25億人口面臨洪災威脅。

    綜合外媒報導，全球暖化引起的海平面上升，冰層融化海洋持續擴張，在2100年前，全球將有4%的人口受到洪水影響，全球經濟恐損失14.2兆美元（約416兆新台幣），約占全球GDP的20%，未來百年一次的大洪水，也可能轉變為10年一次。

    研究報告由墨爾本大學的團隊合著，教授楊恩（Ian Young）表示，必須減少溫室氣體的排放，但僅僅如此仍無法解決問題。海平面已開始上升，即使各國現在減少排放量，冰川仍會在數百年內繼續融化。

    墨爾本大學研究員基雷茲（Ebru Kirezci）指出，目前各國除了需要減排之外，也需要適應海平面上升。基雷茲強調，現階段適應氣候變遷是唯一的辦法，人類需要採取措施降低洪災造成的傷害，包括種植紅樹林等自然防禦，成立預報或預警系統，或是提前將沿海社區撤離。

    據報導，目前最容易發生洪災的地區包含美國的東北海岸、西北歐和亞洲大部分地區，包含孟加拉灣沿岸、印尼、中國和澳洲北部周圍國家。上述地區多是人口稠密、地勢低窪或低收入的地區，而這些地區每年都需要面對洪災問題。

    中國自6月以來豪雨不斷，已造成超過5400萬人受災，南亞地區也面臨嚴重洪災，在印度東北部、尼泊爾和孟加拉造成至少280人死亡，超過500萬人被迫流離失所。

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