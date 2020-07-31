李登輝辭世》日本5大報頭版報導 日版「李登輝秘錄」今上市

日本5大報今天以頭版報導李登輝前總統辭世消息。（記者林翠儀攝）

2020-07-31 12:54:08

〔駐日特派員林翠儀／東京31日報導〕日本5大主流報紙今天均以頭版報導李登輝前總統辭世消息，肯定他是台灣的「民主化之父」，留給台灣最重要的遺產就是奠定了「中國是中國，台灣是台灣」的台灣人意識，以對抗中國壓力。

讀賣新聞、朝日新聞、產經新聞、日本經濟新聞及每日新聞5大報，以頭版和內頁的版面報導李前總統辭世和他畢生的貢獻。其中產經新聞以頭版和2版內頁報導，篇幅最大，報導中肯定他是台灣的「民主化之父」，留給台灣「民主化」與「本土化」兩大遺產，李登輝奉行日本「奉公」精神，推動台灣教科書去除中國史觀，並修正以往的反日教育。李登輝卸任總統後9次訪日，並深入災區為當地祈福，對日本的愛無所不在。

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讀賣新聞報導，李登輝追求「台灣化」和「民主化」，他立足台灣、堅持台灣自主性的思維，即使在馬英九執政走親中路線時仍受到一定的繼承，現任總統蔡英文是當年幫李登輝起草中台「特殊國與國關係」講稿的負責人，兩人共同的基礎就是「台灣人意識」。

在各報的評傳中，曾任日本經濟新聞台北支局長的編輯委員村山宏以「追求自由的阿輝伯」，介紹台灣本省人以「阿輝伯」稱呼李登輝，他還回憶時任台北支局長時曾提早報導李登輝的總統就職演說內容，結果引起台灣公憤，不過後來和李登輝見面時，李登輝以「過了就算了」沒有追究，展現寬大的心胸。

產經新聞從去年4月到今年2月連載「李登輝秘錄」，書籍正好在31日出版上市，負責撰稿的產經新聞論述委員兼編輯委員河崎真澄投書台媒表示，日本最愛的外國元首，非台灣的李登輝莫屬。曾任台北支局長的河崎，5度在李登輝訪日時隨行採訪，他自詡可能是除了台灣記者以外，最近距離觀察李登輝的外國記者之一，對於能夠撰寫「李登輝秘錄」，他說是記者生涯的最高榮譽。

產經新聞前台北支局長河崎真澄撰寫的「李登輝秘錄」，正巧在31日出版上市。（取自網路）

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